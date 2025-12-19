El impensado trabajo que tuvo Esteban Lamothe antes de ser famoso

Esteban Lamothe, reconocido actor, sorprendió a Mario Pergolini y al público al revelar el llamativo trabajo que desempeñó a sus 18 años, mucho antes de alcanzar la fama. Lejos de los sets de filmación, se dedicó a ser lo que él mismo calificó, entre risas, como un “basurero medio VIP”, una ocupación que desató la curiosidad durante su reciente visita al programa Otro día perdido (eltrece).

Su particular tarea consistía en formar parte de una empresa dedicada a recolectar y analizar la basura en diferentes barrios, los cuales eran estratificados según su clase social. El actor explicó en el ciclo televisivo que esta compañía trabajaba para diversas marcas, las cuales buscaban obtener informes detallados y precisos sobre los hábitos de consumo de los vecinos. La dinámica operativa era sencilla, pero sumamente reveladora: la basura se juntaba durante la noche y, a la mañana siguiente, se procedía a su minucioso análisis para extraer datos relevantes.

Este enfoque poco convencional en la gestión de residuos dejó visiblemente perplejo a Mario Pergolini, quien no pudo ocultar su cara de sorpresa ante el relato de Lamothe. “¡Hacías un análisis de la basura!”, exclamó el conductor. El actor confirmó esta peculiar función y ejemplificó el tipo exacto de información que se buscaba: “Las marcas que le pagaban a esa empresa pedían un informe. Por ejemplo, qué desodorante usan en el barrio de Pergolini”.

La basura dice mucho sobre las condiciones de vida de cada barrio Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

La experiencia, según lo compartió Lamothe, fue una inmersión profunda y formativa en la diversidad social de Argentina. “Así conocí todo el Conurbano, las villas y los barrios chetos”, afirmó. Para un joven que había llegado a la capital desde Ameghino, su pueblo natal, esta labor representó un conocimiento exhaustivo de distintas realidades socioeconómicas, desde las acomodadas calles de San Isidro hasta las zonas más humildes. El trabajo implicaba recorrer la geografía bonaerense con una lista de direcciones exactas, un método tan particular que Pergolini, en tono de broma, no dudó en asociarlo con las tareas propias de la inteligencia. “Me parece que vos en realidad trabajaste para la SIDE”, comentó el conductor en el aire.

El galán de Envidiosa accedió a esta peculiar oportunidad laboral a través de un grupo de amigos que ya formaban parte de la empresa. La recolección de los desechos se realizaba en vehículos adaptados, como las camionetas F-150, equipadas con grandes cajas de madera, diseñadas para transportar lo que para muchos sería simple basura, pero que para esta organización representaba valiosa información de mercado. Esteban enfatizó que, si bien el término era “basurero VIP”, la labor implicaba un esfuerzo físico considerable y un contacto directo con los residuos.

Esteban Lamothe logró despertar toda la curiosidad de Mario Pergolini Instagram (@estebanlamothe)

Un detalle curioso y que agregó un toque de ironía al relato de Lamothe fue la vestimenta. En la entrevista, el actor mencionó con un toque de humor que “los trabajadores iban de traje”. Esta particularidad subraya la naturaleza inusual de la empresa y la tarea, que combinaba una aparente fachada de formalidad con la cruda y manual realidad de revisar los residuos de los hogares. La función primordial de recopilar datos específicos sobre el consumo era el motor principal detrás de esta inusual operación, donde cada envase, envoltorio o residuo orgánico se convertía en un valioso indicio de las preferencias del mercado y los hábitos de la población.

Esta etapa formativa en la vida de Esteban Lamothe no solo le brindó una perspectiva única y temprana sobre las distintas realidades socioeconómicas del país, sino que también lo dotó de una experiencia personal invaluable mucho antes de consolidarse exitosamente en el mundo de la actuación.