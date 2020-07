Mario Pergolini tiene dudas de cómo harán los clubes argentinos para afrontar sus partdos internacionales Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Crece la controversia. La vuelta al trabajo de los planteles del fútbol argentino no se define y eso genera incertidumbre. Aunque la mayor atención está puesta en el retorno de aquellos equipos deben participar de la Copa Libertadores que tiene fecha de reanudación para mediados de septiembre. Ante este escenario, los clubes no tienen claro cómo responder, ya que no volvieron a entrenarse y deben cumplir con las exigencias de Conmebol.

Boca está en el centro de la escena y uno de sus vicepresidentes, Mario Pergolini, fue contundente: "Estamos preparando una carta para Conmebol para que nos diga qué pasa si los aeropuertos de los países a los que tengamos que viajar están cerrados¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a sacar los puntos?".

Pergolini, en su programa en radio Vorterix, se mostró molesto por todo esta situación compleja que deben afrontar varios equipos del fútbol argentino. Incluso, con su habitual ironía, dijo: "Dicen que no van a abrir el aeropuerto de Caracas en la fecha que tenemos que jugar. Vamos, cumplimos, pero. ¿Si no podemos llegar? Queremos que Conmebol nos diga qué tenemos que hacer, si hay que ir en ómnibus...".

Para Pergolini, es necesario que los clubes pueden retomar los entrenamientos cuanto antes. Fuente: Archivo

De acuerdo al calendario puplicado por Conmebol, Boca tiene que viajar a Paraguay para enfrentarse con Libertad, el 17 de septiembre próximo, mientras que el 24 de septiembre deberá ir a Colombia para enfrentarse con Independiente de Medellín. Después. jugará como local, el 29 ante Libertad y cierra el grupo, en la Bombonera, el 22 de octubre, ante Caracas.

Pergolini tuvo una mirada crítica acerca de las determinaciones que se toman desde el Gobierno nacional respecto a la vuelta de las prácticas: "La gente puede salir a correr en la calle, pero 35 personas no se pueden entrenar de manera profesional. Nosotros tenemos 6 canchas para empezar a entrenarnos en el predio de Boca en Ezeiza".

Y finalizó: "Los estuvimos cuidando (a los jugadores), los tuvimos encerrados, no entrenamos y hay que llevarlos a otros países... Pero lo digo con todo respeto desde el lugar que ocupo... Es verdaderamente un problema".