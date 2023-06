Boca mira hacia adelante: los refuerzos que quiere el DT para pelear por la Copa Libertadores y los apellidos de peso que podrían irse

escuchar

La Bombonera ruge. Pone a disposición de los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes uno de sus tradicionales gritos de guerra, ese que se entona año tras año y toma potencia desde la garganta cuando menciona al trofeo que es obsesión: “¡Quiero la Libertadores!”. El semestre aún no finalizó, pero a falta de un mes para aquello el hincha transmite que sí. “¡Queremos la Copa, la ‘12′ está loca, quiere un campeonato para festejar!”, insiste mientras el equipo juega -ya clasificado a octavos de final- ante Monagas, al que terminaría goleando 4-0 para confirmar su pase como líder. La gente ya quiere olvidar el mal torneo local. Se terminó el semestre. Incluso, aunque Jorge Almirón quiera mostrarse políticamente correcto al asegurar que ya piensa (y sólo se enfoca) en el enfrentamiento del domingo ante Sarmiento, también se filtra su lado más sincero: “Imagino que nos juntaremos mañana (por hoy) o pasado (por este sábado) para ir evaluando lo que sigue”. Habla de lo importante: la estrategia para reforzar el plantel para encarar la parte decisiva de la Copa Libertadores.

Más allá de que aún restan seis jornadas de la Liga Profesional y Boca se observa en la mitad de la tabla, con más partidos perdidos (nueve) que ganados (ocho), lo que deriva en la necesidad imperiosa de sumar una porción grande de los 18 puntos en juego, la cabeza viaja unánimemente a la preparación para la primera llave de eliminación directa de la competencia internacional. “Seguramente, nos juntaremos con la gente que está involucrada en lo que viene para traer refuerzos” , agregó el entrenador.

Mientras aseguró que “lo próximo para mí es el domingo” y que “para el semestre que viene falta muchísimo”, también puso las inminentes fechas de encuentros con el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. Evidentemente, fue reciente el arreglo de verse las caras para analizar qué mercado de pases se hará. Es que, en las pocas respuestas que le dedicó al receso que se aproxima, valoró: “La derrota con Godoy Cruz (0-4 en Mendoza) nos dolió mucho, como la de Arsenal (0-1 en Sarandí)” . Los últimos dos encuentros que su conjunto disputó fuera de casa.

Lautaro Giannetti, el capitán de Vélez que busca Boca Twitter @Velez

Por eso, la reunión que Riquelme encabezó en el predio de Ezeiza durante la madrugada del retorno desde Cuyo. “Las cosas que pasan dentro del plantel yo no las ventilo. Jamás. Lo que pasa ahí, pasa entre nosotros”, empieza a molestarse el entrenador con las filtraciones. Noche de reproches del dirigente y charla con Almirón para pensar en conjunto eso que se viene. Y él metió cierta mano ante los venezolanos para mostrarle al Mundo Boca con qué sensaciones termina esta primera parte al mando del equipo. Los nombres elegidos como titulares, sus respectivas posiciones y el desinterés en otros expone qué querrá al salir a biscar en el mercado y de quiénes prescindirá , ya fuera porque dejan la institución o pasarán a ser últimas opciones en las consideraciones.

Sorprendió en la previa su decisión de arriesgar a Nicolás Figal pese a estar al límite de las amonestaciones coperas: recibir una el jueves lo sacaba de la ida de octavos. Todo un mensaje: cuidando a Marcos Rojo y considerando también a Bruno Valdez, prefería apostar por el exzaguero de Independiente antes que por Facundo Roncaglia o Nicolás Valentini. Finalmente, lo cuidó. ¿Quién fue prioridad? El juvenil zurdo. Porque el defensor que el vicepresidente segundo incorporó hace un año desde el fútbol de Chipre estuvo apuntado por su bajo nivel durante aquel golpe en Mendoza: en su ingreso en el entretiempo, tras la expulsión del paraguayo –que generó indignación en Riquelme y silbidos en la gente-, se oyeron reprobaciones de las tribunas de la Bombonera.

El próximo semestre, Almirón le dará el menor lugar posible, siempre que se mantenga en la Ribera. Situación que puede pasar el propio Valentini, por más buen encuentro que haya jugado ayer. Y Valdez restó puntos. Uno de los objetivos es reforzar la zaga. Según cuentan, el candidato a llegar juega en la máxima categoría argentina: Riquelme buscó hace unos años a Lautaro Giannetti, próximo a irse de Vélez, pero también se apunta a Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia.

Luis Vázquez se despachó con un doblete ante Monagas, pero el club piensa seguir reforzando la delantera Fotobaires

Otra de las sorpresas pasó por la titularidad de Martín Payero. Este viernes es su último día vistiendo la ropa xeneize ya que el préstamo no se renovará y debe retornar a Inglaterra. Es decir que, aun sabiendo que no contará con él, el volante fue elegido para el once ideal del jueves. ¿Le quiso decir a Riquelme que lo necesita? No. Más bien marcó indirectamente ese número de teléfono, pero para hacer ver que hombres como Oscar Romero, Juan Ramírez y, quizás, Diego González no están en sus planes futuros.

De hecho, Payero fue el primer cambio: el DT necesitaba seguir viendo a los demás. Quiere, al menos, un volante nuevo y tiene clara la mira ya que hace tiempo pidió que Jorman Campuzano finalice el préstamo en el Giresunspor turco y regrese al club: compartieron estadía en Atlético Nacional, en 2018.

Los volantes que hicieron la banda fueron Valentín Barco y Pol. Del primero, esperable: Almirón le da mucho protagonismo y sigue buscándole la mejor posición. El capitán, en cambio, resulta casi una improvisación: está más habituado a jugar por dentro. En la conferencia de prensa, el entrenador explicó que esa confianza en ellos radica en que “entienden el juego, lo pueden hacer y, entonces, te dan las alternativas”. Sin embargo, fue tajante: “Ya no tenemos extremos” . Entonces, otra de las búsquedas pasará por ahí, especialmente en un delantero por la derecha: el primer ruido lo generó el rumor (muy difícil) de Alan Velasco, de FC Dallas..

A Almirón le gustaría contar con cinco nuevos jugadores, la cantidad límite que Conmebol permite modificar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Del lado del Consejo confían en que contratarán “entre tres y cuatro” . Lo cierto es que, por la constante mala cara de Darío Benedetto, su flojo nivel y problemas personales que lo afectan, el DT quiere otro ‘9′ de igual o más jerarquía.

Luego pueden surgir oportunidades que gusten y por las que se vaya a fondo. Boca necesita reforzarse y renovarse. La gente también marca el termómetro: el reconocimiento más ruidoso se lo llevaron Cristian Medina y Barco, que hasta fueron ovacionados tras sus actuaciones ante Monagas, mientras que Alan Varela, Frank Fabra, Marcelo Weigandt y Miguel Merentiel mantienen expectativas en las tribunas. Al resto, escasos aplausos. Boca terminó el semestre, por más formalidad que se quiera imponer. El mercado ya empieza a estar en la cabeza.

¿Seguirá? Darío Benedetto y la incógnita sobre su futuro en Boca Mauro Alfieri - LA NACIÓN

