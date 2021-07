Boca pedirá postergar el partido con Banfield, acusa a la Conmebol y habla de “connivencia” policial en el Mineirao

Una vez finalizado el maratónico trámite en la comisaría de Belo Horizonte, la delegación de Boca quedó liberada para regresar al país. En las oficinas de la Bombonera activaron entonces el comunicado que preparaban desde la madrugada de ayer.

En sintonía con las declaraciones televisivas de su vicepresidente, Juan Román Riquelme, el club xeneize criticó a la Conmebol y a los fallos arbitrales que lo privaron de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Comunicado de prensa del presidente Jorge Amor Ameal sobre la triste noche que vivió el fútbol sudamericano ayer en Belo Horizonte 👉 https://t.co/IxeYfg9r9c pic.twitter.com/xK2DVuvsxF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 21, 2021

“Lo acontecido marca un hecho sin precedentes, por ser el único caso en donde ganando los dos partidos de la serie un club queda eliminado de la competencia”, protestó el club mediante un texto que lleva la firma de su presidente, Jorge Amor Ameal.

Una vez publicado el comunicado, Ameal inició su raid mediático. “ Creo que hay que separar la política del deporte y si acá está la política va a pasar un desastre. Ganamos dos partidos y quedamos afuera ”, reforzó en declaraciones a La Red. Y agregó: “Nos llena de preocupación. Es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo. Como dijo Román ayer, es la primera vez que ganás los dos partidos y no clasificás. A nuestro club no lo pueden manosear. Así no se puede jugar a este juego”, protestó.

Sobre los incidentes tras el partido, Ameal fue crítico: ”Hubo connivencia con la Policía. Algunos critican la actitud de nuestros jugadores. Hay que entender su calentura luego de ser despojados. Pasa porque fue una olla a presión, y un día explota. Ellos vinieron acá y fueron excelentemente atendidos.” Y recalcó: ““Que tengan cuidado los equipos argentinos que jueguen contra Atlético”.

Más tarde, en ESPN, Ameal propuso volver a jugar la serie con Mineiro. “Nosotros vamos a charlar toda la tarde para ver qué camino tomar. Nos pareció una injusticia tremenda. Sería bueno que se juegue otra vez el partido ”. Y confirmó que su intención es postergar el partido del sábado en la Bombonera con Banfield, por la segunda fecha de la Liga Profesional: “Nosotros estamos programados para jugar el sábado. Hablé con Roberto Digón pidiendo que se postergue el partido ya que nuestros jugadores van a llegar esta tarde”.

#Video #ESPNF90 En exclusiva con ESPN Fútbol 90, Jorge Ameal explicó que Boca pedirá aplazar el partido del sábado con Banfield en la #LigaProfesional. https://t.co/S1WMrtsaS6 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2021

El máximo dirigente de Boca también se refirió a lo ocurrido después de la eliminación. Y expuso su postura: “Yo no viajé a Brasil por el tema del Covid. Tengo 72 años. Y Román no viaja. Hay que entender a los jugadores para aquellos que critican esta situación. Hay que vivirlo. Es fácil hablar del sillón. El fútbol lo sentimos de esta manera. No debió pasar, pero pasó”, admitió el máximo directivo xeneize.

LA NACION