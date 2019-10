Alfaro, junto a De Rossi, que no ingresó Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Gustavo Alfaro habló de la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, pero sobre todo, hizo un balance de su gestión. Dijo sentirse "orgulloso de haber estado en Boca", en tiempo pasado, y recalcó: "Quiero terminar los partidos que nos faltan, irme a mi casa y recuperar mi vida". El contrato del entrenador concluye a fin de año y coincide con las elecciones en el club xeneize.

Además, Alfaro contó que Nicolás Burdisso, director deportivo de Boca, le ofreció continuar el vínculo, pero él se negó: "El club tiene que dirimir elecciones de acá a fin de año. Cuando hace un mes y medio, dos meses, Burdisso me habló de renovación, yo le dije que no correspondía. Más allá de que pasara o no pasara. Cuando estás cómodo, una charla puede durar 5 minutos. Este era un tiempo de abocarnos al trabajo".

Más allá de lo ocurrido en la Bombonera, Alfaro aprovechó la conferencia de prensa para hacer un balance de su gestión: "El análisis no lo hago por dos resultados. Estamos punteros en el campeonato. En la Superliga pasada arranqué sexto y terminamos terceros. Llegamos a la final de la Copa Superliga. Ganamos la Recopa. Hay deudas y cosas a mejorar, pero no tengo reproches ni haría nada distinto a lo que hice desde el 3 de enero para acá. Era difícil estar en ese vestuario. Había que ser valiente para estar en este club en este tiempo. Me siento muy reconfortado con la respuesta de los jugadores en este tiempo de trabajo". Luego, reflexionó: "Si todo está mal porque no ganás la Copa Libertadores, Boca viene fracasando de 2007 para acá. Y eso no es así. Me siento orgulloso de haber estado todo este tiempo en Boca".

Sobre este tiempo en el club xeneize, Alfaro puntualizó: "Fue un aprendizaje muy duro. No es fácil estar en estos vestuarios, en estos pasillos. No son fáciles los escarnios públicos, la cantidad de cosas que se dijeron y que a veces te pegan con bajeza. Uno tiene que agachar la cabeza y trabajar".

El entrenador de Boca también se refirió al polémico penal que puso en ventaja a River en el Monumental, y que el árbitro brasileño Raphael Claus sancionó a instancias del VAR: "¡Qué lástima que este VAR no estuvo en la cancha de River! Porque no tengo dudas de que ese penal no se cobraba".

Tevez: "Estoy orgulloso de ser de Boca"

Además del entrenador xeneize, también habló Carlos Tevez. "Con el resultado en contra es obvio que se puede hablar de muchas cosas. El partido se dio a que tengamos que salir a buscar el resultado. Es muy difícil hacer un análisis cuando se pierde. No hay reproches. Estoy orgulloso de este equipo".

El Apache añadió: "Siento orgullo por la despedida de la gente. No todo hincha cuando pierde con su clásico rival y queda afuera tiene la grandeza de aplaudirte de pie. Estoy orgulloso de vestir esta camiseta y ser el capitán. Duele el alma de que no podamos darnos la alegría. Estoy orgulloso de ser de Boca. Hay que quitarse el sombrero".

Sobre el trámite del partido que dejó afuera de la Copa Libertadores, Tevez dijo: "En el primer tiempo nos faltó un poco en el último toque. Un poco más de precisión. En el segundo tiempo era todo más ir e ir. Pero en el primer tiempo tuvimos 3-4 situaciones de córner o de centros que pudimos meter. Vi a un Boca que quería ganar en todo momento. Nada que reprochar a nadie".