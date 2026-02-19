Horario del partido Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026

El encuentro entre el xeneize y la Academia se disputa este viernes en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer; es el primer clásico de ambos en este año
- 3 minutos de lectura'
Boca y Racing se enfrentan este viernes en el primer clásico de ambos en este año, en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, la única interzonal. El encuentro está programado para las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos. La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos (2 a 1 vs. Argentinos Juniors y 2 a 0 vs. Banfield) y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades.
Racing es un rival que en los últimos años supo ser un escollo para Boca. Un hueso duro de roer. No le gana desde hace casi dos años y eso que entre medio se cruzaron cuatro veces, con tres victorias del club de Avellaneda y un empate. Además, solo pudo derrotarlo en tres de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos. El historial, sin embargo, marca un dominio boquense con 95 triunfos, 76 caídas y 51 empates.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de diciembre del año pasado, en el marco de una de las semifinales del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, en un encuentro disputado en la Bombonera. Con dicho resultado pasó a la final, aunque luego perdió por penales con Estudiantes de La Plata.
Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber
- Fecha 6 del Torneo Apertura 2026
- Día: Viernes 20 de febrero.
- Hora: 20.
- Estadio: La Bombonera.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- TV: TNT Sports
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero y Miguel Merentiel.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Tomás Conechny.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Sueños de primera. Es nigeriano, tiene 18 años y marcó un golazo en la reserva de River
Con el tiro del final. Copa Libertadores: Argentinos desató el nudo en Guayaquil con una gran definición de Porcel
"Plan de contingencia". El fútbol, afectado por el paro: se reprograman cuatro partidos y solo queda en pie la final de la Recopa
- 1
Finalissima 2026: estas son las últimas novedades del partido entre Argentina y España
- 2
Lionel Messi e Inter Miami: calendario de partidos para 2026
- 3
Boca Juniors vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
La agenda de la TV del jueves: la Recopa Sudamericana, Europa League, tenis en Río y ensayos de la Fórmula 1