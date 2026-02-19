Horario del partido Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026

Boca y Racing se enfrentan este viernes en el primer clásico de ambos en este año, en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, la única interzonal. El encuentro está programado para las 20 en la Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos. La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos (2 a 1 vs. Argentinos Juniors y 2 a 0 vs. Banfield) y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades.

Racing ganó los últimos dos partidos que jugó y se ilusiona con mantener la buena racha Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Racing es un rival que en los últimos años supo ser un escollo para Boca. Un hueso duro de roer. No le gana desde hace casi dos años y eso que entre medio se cruzaron cuatro veces, con tres victorias del club de Avellaneda y un empate. Además, solo pudo derrotarlo en tres de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos. El historial, sin embargo, marca un dominio boquense con 95 triunfos, 76 caídas y 51 empates.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 7 de diciembre del año pasado, en el marco de una de las semifinales del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, en un encuentro disputado en la Bombonera. Con dicho resultado pasó a la final, aunque luego perdió por penales con Estudiantes de La Plata.

Boca vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Día : Viernes 20 de febrero.

: Viernes 20 de febrero. Hora : 20.

: 20. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. TV : TNT Sports

: TNT Sports Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el clásico ante Racing Manuel Cortina

Posibles formaciones