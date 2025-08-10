Boca - River juveniles: un gol de taco, muchos penales y un provocativo posteo de Antonio Barijo
En la fecha de clásicos del Torneo Proyección, desarrollada en River Camp y Boca Predio, hubo un 6-2 con dos tripletes
La fecha de clásicos en las divisiones juveniles de AFA dejó un balance equilibrado para Boca y River: tres victorias para cada uno. Entre los seis resultados hubo uno resonante, en la séptima: el conjunto xeneize goleó por 6-2 como local con un triplete de Joaquín González, autor de un tanto de taco que se convirtió en la postal de la jornada.
Bajo la dirección técnica de Antonio Barijho, la séptima azul y oro se lució en Boca Predio. Joaco González, que suma cuatro goles en la categoría, consiguió uno de taco espectacular en el área chica tras una asistencia de Emiliano Barrionuevo, que fue autor de otro triplete y es el máximo anotador del equipo en el certamen, con 11. Para River descontaron Tobías Goitía y Elías Cantero.
Chipi Barijho, campeón de la Copa Libertadores y de la Europeo-Sudamericana en Boca, destacó antes del partido la importancia de la calma en este tipo de encuentros: “Hay mucho nerviosismo de los chicos y uno debe mostrar tranquilidad y confianza para que salga todo bien. Tienen que saber que el fútbol no va a terminarse por un resultado negativo o positivo”, comentó el ex centrodelantero en El Canal de Boca. Y añadió acerca de los juveniles y el enfrentamiento con River: “Lo viven diferente en lo previo porque es un partido muy importante en el que se compite con el clásico rival. Se les habla, se les ordena sus sentimientos y la cabeza, haciéndoles saber que es un partido formativo, que tiene adrenalina y chispa linda por ser un superclásico, pero que no deja de ser un partido de inferiores”.
De todos modos, luego de hablar de ordenar los “sentimientos” y la “cabeza” de los chicos y de “partido formativo”, el ex atacante escribió “RiBer”, en evidente alusión al paso del club archirrival por la B Nacional en la temporada 2011/2012, al publicar un posteo en Instagram para congratular a sus dirigidos y celebrar la goleada.
Los demás resultados
En los certámenes juveniles las divisiones son seis, de la cuarta a la novena. Las tres mayores son anfitriones en el predio de su club, y la localía se invierte en las tres menores. En este caso, los encuentros de la cuarta, la quinta y la sexta tuvieron lugar en River Camp, Ezeiza, y los de la séptima, la octava y la novena se desarrollaron en Boca Predio, del mismo partido bonaerense. Y se dio algo llamativo: sobre los seis choques, cuatro arrojaron éxitos del visitante.
La serie de enfrentamientos correspondió al Torneo Proyección. En la cuarta división registró un triunfo de Boca por 2-0 gracias a conquistas de Miguel Ventos e Iker Zufiaurre, que ya debutó en la primera primera división. Autor de seis tantos en la cuarta, esta vez sentenció de penal la victoria xeneize.
El club millonario respondió en la quinta, con un 1-0 conseguido por Lautaro Díaz también con un remate desde los once metros. El número 10 acumula ocho tantos en la competencia.
En la sexta, en cambio, se impuso con autoridad el equipo azul y oro: 3-0, con un doblete de Milton Pereyra, que tiene 11 tantos en el campeonato y en ambos fue asistido por Franco Pérez, y un gol de Emiliano Goñi.
Ya en el otro centro deportivo, a muy pocos kilómetros y del otro lado de la autopista Riccheri, en la octava River obtuvo un 1-0 mediante un penal de Bruno Cabral. Con la conversión, el chico alcanzó la impactante cifra de 26 en la competencia. Otro destacado en el encuentro fue Estéfano Sarro, que con esta valla invicta suma 12 fechas sin recibir goles, sobre 21 partidos. De la categoría 2010 y oriundo de Santa Fe, el arquero está citado a la selección argentina sub 15.
La restante confrontación tuvo lugar en la novena división, que vio una amplia victoria de River por 3-0, gracias a goles de Heraldo Fiorotto, el máximo anotador del torneo, con 19 tantos, y de Santino Franco e Ignacio Serra.
El balance de los superclásicos juveniles reflejó paridad, con tres éxitos por bando, aunque más goles de Boca: 11 contra 7.
¿Cuándo se enfrentarán los grandes, en la primera división? El superclásico está agendado para la fecha 15 del Torneo Clausura y se lo llevará el 9 de noviembre en la Bombonera. Será un cruce interzonal que abrirá la antesala de los playoffs.
