El gesto de Ander Herrera con Leandro Paredes que nadie vio y del que todos hablan

Boca se llevó un importante triunfo del estadio Estadio Monumental al imponerse 1-0 frente a River Plate y celebró a lo grande en el campo de juego. En medio de los festejos, Ander Herrera protagonizó un gesto con Leandro Paredes que no pasó desapercibido y que fue muy comentado en las redes sociales: en medio de los saltos y los cánticos, el español le regresó la cinta de capitán al campeón del mundo.

El equipo xeneize dejó todo en la cancha y logró neutralizar a River. Paredes con su calidad marcó la diferencia en un partido muy igualado, que terminó con polémica. El penal en el primer tiempo ante la mano de Rivero fue suficiente para que el número 5 xeneize selle la victoria de la visita.

Paredes arrancó como titular y formó el eje del mediocampo junto a Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Paredes jugó 65 minutos, ya que debió salir por una molestia en la parte posterior de su pierna derecha. Al retirarse del juego, le dejó la cinta de capitán a Ander Herrera, que la llevó orgulloso en los minutos que le tocó jugar.

La alegría de los jugadores de Boca tras el triunfo 1 a 0 de visitante (Foto: @anderherrera)

Cuando llegó el pitazo final y comenzaron los festejos del equipo de la Ribera, Paredes volvió corriendo al campo de juego para abrazarse con sus compañeros y sumarse a la celebración.

En medio de los saltos y los cánticos, Herrera lo llamó al campeón del mundo, se quitó la cinta de capitán y se la colocó devuelta a Paredes, quien la recibió sonriente antes de seguir saltando y cantando tras ganar su segundo superclásico desde su regreso a Boca Juniors.

Obviamente, el gesto del español no pasó desapercibido por los fanáticos. Por un lado, demostró la humildad de Ander, que supo jugar en grandes clubes del mundo como el PSG y el Manchester United, y, por otro lado, evidenció el claro liderazgo que está ejerciendo Paredes en el plantel dirigido por Claudio Úbeda, donde además de ser la voz cantante del grupo también se destaca por su nivel futbolístico.