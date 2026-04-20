Un jugador de Boca reveló que el arquero de River le pidió un consejo para poder atajar el penal de Paredes

El superclásico entre River y Boca dejó una escena tan curiosa como reveladora en la previa del único gol del partido. Antes del penal que definió el encuentro, el arquero millonario Santiago Beltrán se acercó a futbolistas rivales en busca de una pista que pudiera cambiar la historia.

El encargado de ejecutarlo era Leandro Paredes. Según contó luego Santiago Ascacíbar en la zona mixta, el joven guardavallas se acercó segundos antes del remate y quiso saber hacia dónde solía patear el mediocampista campeón del mundo.

La respuesta, sin embargo, estuvo lejos de ser una ayuda concreta. “Nos preguntó para qué lado pateaba Leandro y le dijimos: ‘Hacé lo que puedas’”, reveló el mediocampista, quien compartía ese momento junto a su compañero Ayrton Costa.

La frase, entre irónica y resignada, resumía lo que los propios jugadores de Boca percibían: la dificultad de anticipar qué podía hacer en ese momento un futbolista impredecible.

La jugada terminó confirmando esa sensación. Beltrán eligió un palo y se arrojó hacia su derecha, pero Paredes definió hacia el otro lado con fuerza y precisión. Gol y partido 1 a 0 poco antes del final del primer tiempo.

El gol de Boca ante River: Beltrán se arroja hacia un lado y el remate de Paredes ingresa por el otro Manuel Cortina

La escena quedó como síntesis del momento: un arquero debutante intentando contener un penal que le hubiera abierto las puertas a acaparar todos los flashes y un ejecutor que, incluso con información en circulación y videos de sus diferentes tipos de remates, sigue siendo indescifrable.

“Paredes es impredecible, así que hoy lo demostró de vuelta”, completó Ascacíbar, ya con el resultado consumado. La frase no solo explica la ejecución, sino también el trasfondo de la situación: en partidos de este calibre, donde cada detalle cuenta, ni siquiera el intento de descifrar al rival en el último segundo alcanza cuando del otro lado hay jerarquía y sangre fría.

"LE DIJIMOS AL ARQUERO DE RIVER: 'HACÉ LO QUE PUEDAS'"



Santiago Ascacibar reveló una conversación que tuvieron con Santiago Beltrán antes del penal de Boca y Leandro Paredes se llevó la remera de @PasoaPaso tras ser la figura del Superclásico.



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Leandro Paredes asumió el rol protagónico en el superclásico y condujo a Boca a una victoria por 1 a 0 frente a River en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. El capitán fue determinante desde el juego y desde el carácter: generó la jugada del penal, lo ejecutó con precisión y sostuvo al equipo hasta que una molestia física lo obligó a salir en el segundo tiempo.

El mediocampista de 31 años llegaba en un gran momento, consolidado como la figura del resurgimiento futbolístico del equipo y como pieza central en la mejora del mediocampo. En un primer tiempo parejo, con dominio repartido y pocas situaciones, fue quien aportó claridad. Si bien en los primeros minutos le costó afirmarse y cometió una infracción en campo propio, con el correr del desarrollo se adueñó de la pelota, consiguió faltas y empezó a imponer su jerarquía.

El remate de Paredes se convertirá en el único gol del superclásico que Boca le ganó a River en el Monumental Natacha Pisarenko - AP

Su influencia se evidenció sobre todo en los pases largos frontales, un recurso que utilizó con precisión para buscar a Miguel Merentiel. A partir de esas ejecuciones, Boca logró sus aproximaciones más peligrosas en una etapa inicial con escasas llegadas a los arcos.

La acción decisiva nació, otra vez, de sus pies. Con un envío largo ejecutado con el empeine, habilitó a Merentiel, que intentó definir de volea. La pelota impactó en la mano de Lautaro Rivero y, tras la intervención del VAR a cargo de Héctor Paletta, el árbitro Darío Herrera sancionó penal. Paredes se hizo cargo con autoridad y definió con un remate potente, alto y al palo derecho, sin opciones para Santiago Beltrán.