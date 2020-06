A Tevez se le vence este martes su contrato con Boca y desde mañana quedará libre Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Sólo porque se trata de fútbol no pueden darse como terminadas las negociaciones entre Carlos Tevez y Boca . Corrió mucha agua bajo el puente. Los tonos nunca se bajaron y las voluntades tampoco se acercaron, pero las partes todavía están a tiempo de lograr un acuerdo. Este martes vence el contrato que el Apache tiene con la entidad de la Ribera y el capitán tenía en sus manos una nueva contraoferta para renovar el vínculo por un año. Anoche les respondió que aceptaba los números del contrato, pero insistía en firmar por seis meses y nada más.

El Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme -hasta ahora- fue inflexible para negociar. Boca quiere que Tevez firme la renovación por un año , mientras que el jugador pretende dejar el futuro abierto para tener la posibilidad de ir a cerrar su carrera a Inglaterra (West Ham) o Brasil (Corinthians), siempre y cuando no haya posibilidades de un retiro en el club de sus amores por los cortocircuitos que parecen no tener vuelta atrás.

Dos posturas que parecen inquebrantables. De hecho, los directivos del club xeneize dejan la ventana abierta a que el final de la historia, para bien o para mal, ni siquiera se solucione este martes, cuando el vínculo de Carlitos con la camiseta azul y oro finalice: creen que la negociación puede durar algunos días más , cuando el futbolista, de 36 años, ya esté en libertad de acción. El contexto de la pandemia de coronavirus y, en efecto, la incertidumbre de cuándo retornará el fútbol les permite un tiempo prolongado para llegar a un acuerdo. Eso sí: para llegar a un final feliz, será importante que el fuego cruzado se detenga.

Porque Jorge Bermúdez ayer volvió a criticar a Tevez por Twitter : "Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros" , disparó el Patrón en la mañana del lunes y más tarde, Mario Pergolini, vicepresidente xeneize, intentó ser más cauto: "Esto se soluciona con plata, estamos charlando. Queremos que Tevez firme por un año y se quede en Boca".

Riquelme todavía no se pronunció públicamente sobre la situación de Tevez Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El domingo, a través de la misma red social, el colombiano citó un artículo y avaló el contenido, en el que se afirmaba que la aparición pública que hizo Tevez el viernes, en radio La Red, se debió a una estrategia política planificada junto a Daniel Angelici , con aspiraciones a las elecciones del 2023, para luego postularse a presidente con mucho más apoyo. "Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer" , escribió.

¿Qué había dicho Tevez 48 horas antes? "Voy a seguir en Boca seis meses más y después veremos. Y tomé la decisión, junto a mi familia, de que lo que cobre de salario y primas voy a donarlo a una entidad benéfica para las vacunas que se necesitan o las ollas populares que se hacen. Yo no quiero saber nada de plata".

Tevez insiste: quiere solamente un contrato por seis meses Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Evidentemente, el bajo tono de la gran figura del campeón de la Superliga se debió a un contraataque a las declaraciones que habían hecho el jueves pasado tanto Bermúdez como Raúl Cascini, también brazo ejecutor de Román: se mostraron en diferentes medios y horarios, pero las expresiones de los ex jugadores fueron idénticas: "Futbolísticamente hablando, Tevez era un ex jugador cuando nosotros llegamos en diciembre al club . Con los dos técnicos anteriores, Alfaro y Guillermo, no la había pasado bien. Necesitábamos al auténtico Carlitos. Por eso, después de su gran rendimiento, creemos que se merece que le ofrezcamos el mejor contrato del plantel como lo estamos haciendo".

Al Apache y su entorno no le habrían caído bien que lo tildaran de "ex futbolista" ni que dieran detalles del nuevo vínculo que se está negociando desde hace varios días y que, probablemente, se extienda por más horas de lo que se pensaba.

Otros tiempos: Tevez y Riquelme, cuando compartieron equipo en la selección nacional Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

"La renovación se arregla en dos minutos", fue la frase que expuso cada frente, previo a la pandemia. Quedaron muy lejos de eso. Riquelme y Tevez se miran de reojo. Se quebró la confianza. ¿Estrecharán las manos del acuerdo?