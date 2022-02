Boca, sin paz: Agustín Almendra discutió con Sebastián Battaglia y se retiró de la práctica de fútbol

Un nuevo conflicto sacude el clima interno de Boca. En esta oportunidad, el protagonista principal es Agustín Almendra, quien discutió con el técnico Sebastián Battaglia y se retiró de la práctica de fútbol que el equipo realizaba esta mañana en el predio de Ezeiza.

“Si no te gusta, te vas”, le dijo el entrenador al volante, según le confiaron a LA NACIÓN. Fue después de varios malos modos exhibidos en el campo de juego, donde también cruzó palabras con compañeros de equipo. Acto seguido, el jugador de 22 años se encaminó hacia el vestuario y minutos más tarde se retiró del complejo a toda velocidad.

Hasta el momento se desconoce el detalle puntual que hizo que Almendra encarara la práctica de hoy de mala manera. Una posibilidad es quqe crea que con la llegada de Oscar Romero pierda terreno en la lucha por un lugar en el equipo. Lo cierto es que era una fija dentro del plantel que viajará rumbo a Córdoba en las próximas horas, para enfrentar este miércoles a Central Córdoba de Rosario, por los 32vos de final de la Copa Argentina. Casi con seguridad, su nombre no aparecerá en la lista de convocados.

El momento en el que Almendra es retirado en camilla; fue trasladado de manera directa al vestuario Imagen de TV

No es la primera vez que Almendra discute con Battaglia. Hace unas semanas, el jugador se negó a jugar por izquierda en un entrenamiento. El DT frenó las acciones y le dijo, de buena manera y con tono paternal: “Para mí, vos sos un jugador de selección. Pero para eso tenés que entender que tenés que adaptarte a jugar en cualquier posición del mediocampo, sea por derecha, por izquierda o por el centro. Si no entendés eso, tal vez yo esté equivocado y no estés para la selección. Y tampoco para Boca”.

Apenas unos minutos más tarde, en un clima muy diferente al ocurrido esta mañana, Almendra se acercó a Battaglia y le pidió disculpas. “No pasa nada”, minimizó entonces el DT.

Almendra está terminando de ponerse a punto luego de sufrir hace un mes un esguince en su tobillo derecho, durante el triunfo amistoso por 3 a 2 sobre la Universidad de Chile. Salió en camilla y entre lágrimas.

El mediocampista tuvo un debut muy destacado en el equipo, al punto que en 2019 llegó al club de la Ribera una oferta por él de parte del Napoli cercana a los US$ 29.000.000. El entonces presidente Daniel Angelici rechazó esos números y apuntó a potenciarlo. Sin embargo, fue relegado por Gustavo Alfaro.

Al mismo tiempo, un problema familiar hizo que Almendra analizara seriamente dejar la práctica profesional de fútbol. Incluso, estuvo 9 meses sin entrenarse durante el período fuerte de la pandemia de Coronavirus, en 2020.

Entre Juan Román Riquelme y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol fueron acompañándolo en ese proceso, y lograron que el chico regrese a la acción. Ya en 2021, fue Marcos Rojo el que estuvo codo a codo, aconsejándolo y alentándolo.

Finalmente, hoy reaccionó de una mala manera con el entrenador y es una incógnita cómo seguirá la relación entre las partes.