Otro jugador de Boca expulsado en un partido de Copa Libertadores: Ascacibar le pateó la cabeza a un argentino

Boca parece empezar a dejar pistas sobre cómo sus rivales pueden dominar ese estilo claro que adoptó en el último tiempo. Y tiene que ver, a la vez, con antecedentes imperdonables de competiciones internacionales pasadas y jornadas recientes de la presente Copa Libertadores. Porque al igual que hace una semana en Brasil, en la derrota ante Cruzeiro (1-0), el mal manejo arbitral lo exaspera, lo aleja del partido y se traslada hasta el límite de la roja, hasta conseguirla. Esta noche, en Guayaquil ante Barcelona, Santiago Ascacibar fue expulsado por una situación insólita.

El colombiano Carlos Betancurt comenzó a conducir mal las acciones de un cotejo clave para el xeneize. Duras patadas de Darío Benedetto y Matías Lugo no fueron sancionadas con una amonestación cuando lo ameritaban: Tomás Aranda, en cambio, ya había recibido esa tarjeta por una acción también fuerte. La vara, entonces, percibían los jugadores xeneizes, no era la misma. En efecto, junto a su entrenador Claudio Úbeda comenzaron a replicar los reclamos (y el tono) que ya habían impuesto en Belo Horizonte tras la expulsión a Adam Bareiro por doble amonestación ante tantas infracciones.

¡¡MÁS MALAS NOTICIAS PARA BOCA!! EXPULSADO SANTIAGO ASCACIBAR POR ESTA PATADA EN LA CABEZA A CELIZ.



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Más enfáticas fueron cuando lo observaron hacer la seña de revisión VAR, aunque estaba justificada. Milton Céliz, exfutbolista de Deportivo Riestra (más tarde también se iría echado), picó inteligentemente la pelota para sufrir la barrida de Milton Delgado y ganar la infracción, pero cuando estaba cayendo sobre el césped, con la pelota debajo de su cuerpo, el exEstudiantes le pateó la cabeza. El juez la revisó unos segundos y le sacó la roja.

Boca con diez hombres, una vez más. Una situación recurrente: los últimos años boquenses parecieran indicar que su entendimiento internacional, al parecer, pasa por ser mejor si se muestra más malo ante los rivales, si juega al límite de esa roja que suele recibir.

Claudio Úbeda empezó a exasperarse con las primeras decisiones del árbitro colombiano Carlos Betancur, omitiendo amonestaciones a futbolistas de Barcelona y expulsando a su volante, aunque fue correcta. Dolores Ochoa - AP

Cabe recordar que Marcelo Weigandt se salvó en los primeros minutos del debut de la presente edición, ante Universidad Católica, en Chile: barrió con la plancha sobre la tibia de otro argentino, Justo Giani. Era merecedora de expulsión directa, pero el juez de aquella noche, Gustavo Tejera, ni siquiera decidió amonestarlo y desde la cabina VAR tampoco decidió convocarlo a las imágenes.

Esta jugada entre el Chelo Weigandt y Justo Giani calentó los ánimos en U. Católica vs. Boca.



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Sin embargo, yendo aun más atrás, sobran los ejemplos de acciones inentendibles. Por la Copa Sudamericana 2024 es inolvidable el pisotón de Luis Advíncula sobre el tobillo de Lucas Romero, antes de los diez segundos del duelo contra el propio Cruzeiro, también de visitante. El colombiano Wilmar Roldán lo expulsó sin necesidad de la tecnología.

Si de colombianos refiere, a Frank Fabra le costó el fin de ciclo aquel cachetazo en la final de la Libertadores 2023 frente a Fluminense. Una lección que no había aprendido, evidentemente, cuando en 2021 pisó vehementemente -con rostro enfurecido y salto inclusivo- sobre el bajo vientre de Marinho, en la revancha de semifinales ante Santos.

🟥Roldán NO dudó y echó a Luís #Advíncula con Roja directa por esta acción.



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Incluso, se puede mencionar a Marcos Rojo y su expulsión en la semifinal ante Palmeiras, previa a aquella final contra Flu, aunque quizás, por la forma, sea la menos reprochable: en una acción de juego desesperada por defender tanta jerarquía ofensiva del Verdão, se ganó una segunda amonestación y se perdió la definición.

Sin embargo, la tendencia se mantiene al día de hoy. Boca y las rojas, sobre todo por competiciones internacionales: Ascacibar tuvo ganas de agregar un nuevo capítulo, esta vez en Guayaquil.