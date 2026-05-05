Boca vs. Barcelona, en vivo por la Copa Libertadores: el minuto a minuto del partido
El equipo argentino se cita con el conjunto ecuatoriano, en donde juega Pipa Benedetto
El rival II
Dirigido por César Farías y con los argentinos Darío Benedetto, Milton Céliz, Luca Sosa, Matías Lugo, Tomás Martínez y Héctor ‘Tito’ Villalba en el plantel, el club atraviesa una crisis interna con diferencias entre futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que hacen difícil el día a día.
Se abren las puertas de nuestra casa. 🏟️🔥#BarcelonaMiPasión pic.twitter.com/Dubqi9Tzix— BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) May 5, 2026
El rival
El equipo ecuatoriano se juega la última posibilidad para seguir con chances de clasificarse a los octavos de final y, también, a la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer puesto. Perdió los tres partidos que afrontó en la primera rueda y no tiene unidades. En caso de ser derrotado otra vez, quedará prácticamente condenado.
Así llega Boca
El equipo de Claudio Ubeda derrotó el sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1, en la última jornada del Torneo Apertura 2026 y el próximo sábado jugará los octavos de final en la Bombonera ante Huracán. Teniendo en cuenta el intenso calendario, el DT utilizó ante el Ferroviario a los habituales suplentes, con excepción del arquero Leandro Brey. Guardó a los titulares, entre ellos a Leandro Paredes, para jugar en Ecuador.
Cómo ver el partido
El duelo se transmite en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Bienvenidos al partido en vivo
Bienvenidos al liveblog de Boca vs. Barcelona de Ecuador, por la cuarta fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El partido se juega este martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, con arbitraje del colombiano Carlos Betancur. Corresponde a la Zona D, que también conforman Universidad Católica y Cruzeiro, que se se enfrentarán este miércoles.
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