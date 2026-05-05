Boca vs. Barcelona, en vivo por la Copa Libertadores: el minuto a minuto del partido

El equipo de Claudio Ubeda derrotó el sábado a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1, en la última jornada del Torneo Apertura 2026 y el próximo sábado jugará los octavos de final en la Bombonera ante Huracán. Teniendo en cuenta el intenso calendario, el DT utilizó ante el Ferroviario a los habituales suplentes, con excepción del arquero Leandro Brey. Guardó a los titulares, entre ellos a Leandro Paredes, para jugar en Ecuador.