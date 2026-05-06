Así está la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, en la fecha 4

El xeneize perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador como visitante y acumula dos derrotas consecutivas en el certamen continental
- 3 minutos de lectura'
Barcelona derrotó a Boca por la mínima diferencia con un gol de Héctor Villalba en la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, zona en la que Universidad Católica recibirá a Cruzeiro este miércoles a las 23 (horario argentino). Así, el xeneize se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos que la Franja y la Bestia Negra.
Con esto, los chilenos están primeros, los argentinos segundos y los brasileños por el nuevo criterio desempate: el Olímpico, que prioriza el resultado de los partidos entre los equipos igualados en puntos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
En el partido disputado en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo pasó de todo. En primer lugar, Boca sigue con la mala racha de lesiones: Leandro Brey recibió un fuerte golpe de Byron Castillo y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. Se retiró en camilla y fue reemplazado por Javier García, de 39 años, que no atajaba desde el 10 de marzo de 2024.
A los pocos minutos, Santiago Ascacíbar le pegó una patada en la cabeza a Milton Céliz, que estaba en el piso por una infracción previa de Milton Delgado, y fue expulsado por el árbitro colombiano Carlos Betancur. Luego, al término de la primera mitad, el propio mediocampista con pasado en Deportivo Riestra le dio un manotazo en la cara a Leandro Paredes y también vio la roja para dejar a ambos equipos con 10.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro cada uno.
- Independiente - Siete.
- Boca Juniors - Seis.
- Peñarol - Cinco.
- River Plate, Flamengo y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno.
- San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres cada uno.
- Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno.
- Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno cada uno.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
"Con bronca". Ubeda lamentó la noche negra de Boca, habló de la roja a Ascacibar y confía en la reacción del equipo
TV y streaming del miércoles. La revancha de Bayern Munich-PSG, más Copa Libertadores y Sudamericana, y los playoffs de la NBA
Golpazo en Guayaquil. Boca cayó ante Barcelona, perdió a Brey y complicó su situación en la Copa Libertadores
- 1
Escándalo en Panamá: un futbolista dejó la cancha antes de tiempo y acusó a su arquero de amañar el partido
- 2
La agenda de la TV del martes: Boca juega por la Copa Libertadores y la semifinal de la Champions League
- 3
Los playoffs del torneo Apertura: el clásico cordobés y cuándo se jugaría un posible River vs. Boca
- 4
Bukayo Saka, el regreso más esperado y temido: fútbol y gambetas para soñar con la final de la Champions League