LA NACION

Así está la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, en la fecha 4

El xeneize perdió 1 a 0 con Barcelona de Ecuador como visitante y acumula dos derrotas consecutivas en el certamen continental

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, tras la derrota de Boca ante Barcelona en la fecha 4
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, tras la derrota de Boca ante Barcelona en la fecha 4Canchallena

Barcelona derrotó a Boca por la mínima diferencia con un gol de Héctor Villalba en la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, zona en la que Universidad Católica recibirá a Cruzeiro este miércoles a las 23 (horario argentino). Así, el xeneize se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos que la Franja y la Bestia Negra.

Con esto, los chilenos están primeros, los argentinos segundos y los brasileños por el nuevo criterio desempate: el Olímpico, que prioriza el resultado de los partidos entre los equipos igualados en puntos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Barcelona le ganó a Boca y consiguió su primera victoria en la Copa Libertadores 2026
Barcelona le ganó a Boca y consiguió su primera victoria en la Copa Libertadores 2026César Muñoz

En el partido disputado en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo pasó de todo. En primer lugar, Boca sigue con la mala racha de lesiones: Leandro Brey recibió un fuerte golpe de Byron Castillo y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. Se retiró en camilla y fue reemplazado por Javier García, de 39 años, que no atajaba desde el 10 de marzo de 2024.

A los pocos minutos, Santiago Ascacíbar le pegó una patada en la cabeza a Milton Céliz, que estaba en el piso por una infracción previa de Milton Delgado, y fue expulsado por el árbitro colombiano Carlos Betancur. Luego, al término de la primera mitad, el propio mediocampista con pasado en Deportivo Riestra le dio un manotazo en la cara a Leandro Paredes y también vio la roja para dejar a ambos equipos con 10.

La roja a Santiago Ascacíbar; el mediocampista tuvo una reacción inesperada ante Barcelona
La roja a Santiago Ascacíbar; el mediocampista tuvo una reacción inesperada ante BarcelonaDolores Ochoa - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro cada uno.

Boca ganó la última Copa Libertadores de su historia en 2007, con Miguel Ángel Russo como DT
Boca ganó la última Copa Libertadores de su historia en 2007, con Miguel Ángel Russo como DTLUIS ROBAYO - AFP
  • Independiente - Siete.
  • Boca Juniors - Seis.
  • Peñarol - Cinco.
  • River Plate, Flamengo y Estudiantes de La Plata - Cuatro cada uno.
  • San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos - Tres cada uno.
  • Cruzeiro, Internacional y Atlético Nacional - Dos cada uno.
  • Colo Colo, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Vélez, Once Caldas, Liga de Quito, Vélez, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco Da Gama, Fluminense y Botafogo - Uno cada uno.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Un arquero se hizo un gol insólito y un compañero se fue de la cancha y lo acusó de haber amañado el partido
    1

    Escándalo en Panamá: un futbolista dejó la cancha antes de tiempo y acusó a su arquero de amañar el partido

  2. Boca visita a Barcelona de Ecuador por la Libertadores, y Arsenal-Atlético de Madrid por la Champions
    2

    La agenda de la TV del martes: Boca juega por la Copa Libertadores y la semifinal de la Champions League

  3. Todo confirmado para los playoffs: dos clásicos y cuándo se podrían cruzar River y Boca
    3

    Los playoffs del torneo Apertura: el clásico cordobés y cuándo se jugaría un posible River vs. Boca

  4. Del racismo y las amenazas a la magia: la pesadilla de Simeone y la presión de 20 años
    4

    Bukayo Saka, el regreso más esperado y temido: fútbol y gambetas para soñar con la final de la Champions League