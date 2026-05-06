Así está la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, en la fecha 4

Barcelona derrotó a Boca por la mínima diferencia con un gol de Héctor Villalba en la fecha 4 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, zona en la que Universidad Católica recibirá a Cruzeiro este miércoles a las 23 (horario argentino). Así, el xeneize se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos que la Franja y la Bestia Negra.

Con esto, los chilenos están primeros, los argentinos segundos y los brasileños por el nuevo criterio desempate: el Olímpico, que prioriza el resultado de los partidos entre los equipos igualados en puntos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Barcelona le ganó a Boca y consiguió su primera victoria en la Copa Libertadores 2026 César Muñoz

En el partido disputado en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo pasó de todo. En primer lugar, Boca sigue con la mala racha de lesiones: Leandro Brey recibió un fuerte golpe de Byron Castillo y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. Se retiró en camilla y fue reemplazado por Javier García, de 39 años, que no atajaba desde el 10 de marzo de 2024.

A los pocos minutos, Santiago Ascacíbar le pegó una patada en la cabeza a Milton Céliz, que estaba en el piso por una infracción previa de Milton Delgado, y fue expulsado por el árbitro colombiano Carlos Betancur. Luego, al término de la primera mitad, el propio mediocampista con pasado en Deportivo Riestra le dio un manotazo en la cara a Leandro Paredes y también vio la roja para dejar a ambos equipos con 10.

La roja a Santiago Ascacíbar; el mediocampista tuvo una reacción inesperada ante Barcelona Dolores Ochoa - AP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente, con siete vueltas olímpicas, seguido de Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro cada uno.

Boca ganó la última Copa Libertadores de su historia en 2007, con Miguel Ángel Russo como DT LUIS ROBAYO - AFP