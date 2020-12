El cabezazo de Soldano para empatar el partido ante Independiente y cortar la mala racha personal sin anotar con la camiseta de Boca Crédito: Marcelo Carroll / POOL ARGRA

Boca sigue sin convencer en el juego, pero la buena noticia fue que Franco Soldano volvió al gol después de 16 partidos. En cuanto al rendimiento xeneize en el estadio Libertadores de América, aunque es cierto que tuvo muchas más intenciones de ganar que Independiente en el segundo tiempo, la performance no fue del todo positiva con una formación totalmente suplente. De hecho, el trámite hacía pensar que se concretaría una nueva derrota, hasta que Miguel Ángel Russo decidió el ingreso de varios titulares que cuidó de cara a la revancha ante Racing del miércoles, en la Bombonera, por los cuartos de final de la Copa Libertadores (pierde la serie 1-0). Sin embargo, su equipo se terminó llevando los tres puntos, generando una inyección anímica en todo el plantel. Y si bien Cardona fue la figura de la cancha, Soldano fue importante porque con su cabezazo le dio vida a Boca en Avellaneda. ¿Y le habrá alcanzado a Soldano para meterse entre los titulares ante Racing?

Ese gol primero le hizo bien a Soldano y luego benefició a Boca. Incluso se lo vio al delantero generando una conexión con su mamá antes del partido, rezando al cielo. Y luego de errar un cabezazo, en el mismo arco pudo convertir con el juego áereo. Y descomprimió su situación y la de Boca. Porque el xeneize venía de debutar en la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona con una igualdad de local frente a Arsenal (1-1), también con relevos. Por eso, los de anoche fueron tres puntos clave. Para todos y, también, un caso particular: Franco Soldano.

Hombre que carga en la espalda con la crítica constante de los hinchas por su falta de gol, tras fallar algunas oportunidades este domingo Soldano consiguió eso que tanto necesitaba. El partido estaba cerca del final con la victoria parcial del Rojo 1-0, hasta que el delantero sunchalense conectó de cabeza en el segundo palo el tiro libre lateral de Edwin Cardona y puso, a los 38 minutos de la segunda etapa, el empate que le dio tranquilidad a Boca.

Es el tercer gol del atacante con la camiseta azul y oro en un año y cuatro meses de estadía. ¿Cuánto tardó en cosechar cada una de sus conquistas? El comienzo fue auspicioso pese a que su incorporación estuvo lejos de ser de jerarquía como exigían los fanáticos para afrontar con mucha confianza la etapa definitoria de la Libertadores del año pasado. Competía con nombres de peso como los de Paolo Guerrero y Edinson Cavani, un viejo sueño de Juan Román Riquelme. Pero Soldano había arrancado bien. Y es que en su segundo partido (ambos de titular), el 25 de agosto de 2019, convirtió a los 19 segundos de juego el tanto del triunfo ante Banfield, en el Sur, en la Superliga que la entidad de la Ribera obtuvo en marzo.

Para su segundo tanto debió esperar nueve encuentros oficiales, de los cuales fue titular en siete oportunidades. El 8 de febrero de este año abrió el marcador ante Atlético Tucumán, en el triunfo 2-0. Sin dudas, desde ahí atravesó su peor momento. Porque debieron pasar 16 compromisos (12 desde el inicio) hasta verlo anotar el gol del domingo en la cancha de Independiente: receso por la pandemia de por medio, fueron más de diez meses de espera.

"Necesitaba el gol"

Todavía la pelota no había ingresado en el arco de Sebastián Sosa y Soldano ya lo estaba gritando con desahogo mientras caía al césped: "Necesitaba el gol. Antes del partido me concentro para hablar con mi mamá y agradecerle dónde estoy. Hay gente que no la pasa bien y somos privilegiados por hacer lo que nos gusta", expresó tras el encuentro sobre su rezo antes del comienzo en Avellaneda que fue tomado por las cámaras de la transmisión.

La mamá de Soldano murió en 2014, cuando daba sus primeros pasos como futbolista en Unión de Sunchales. Fue en ese momento en el que empezó su particular ritual. El número de su camiseta, el 27, también es en honor a ella, por el día de su nacimiento y su fallecimiento.

Russo también expuso su felicidad y la del plantel: "El grupo está más contento que Soldano. Me alegro por él porque necesitaba el gol y se saca un peso de encima".

Miguel Ángel Russo y la tranquilidad de que su equipo encontró la motivación que necesitaba. Crédito: Marcelo Carroll / POOL ARGRA

Y Soldano agregó: "Sirvió el gol porque lo necesitaba, pero son todas cosas que sirven para el equipo, que es lo más importante. Tenemos que recuperar la memoria, somos los campeones del fútbol argentino, que pasó hace unos meses; recordando lo que somos capaces de hacer, vamos a sacar la serie adelante (Racing)".

Si Boca necesitaba alguna motivación extra para sumarle a la charla privada que tuvieron en la semana, tras la derrota con Racing, en la que los jugadores se exigieron más actitud para la revancha y se convencieron de que pueden revertir la serie, la encontró con la muestra de carácter ante Independiente, algo que no había encontrado a lo largo del ciclo. Una especie de doble reacción.

Porque, por un lado, le puso fin a la poca fuerza que había hecho las veces que se había encontrado con resultados adversos: venía de perder sólo cuatro partidos en el ciclo (en 24 encuentros), en los que no tuvo la actitud ni el juego para empatar los encuentros ante Talleres de Córdoba (0-1), Lanús (1-2), Inter de Porto Alegre (0-1) y Racing (0-1). El domingo fue el día: arrancó perdiendo ante Independiente por el gol de Silvio Romero, a los 21 minutos; Rossi le atajó un penal a Andrés Roa sobre el cierre de la primera mitad; igualó Soldano a los 38 del segundo tiempo y Cardona clavó un golazo desde afuera del área al primer minuto de descuento.

Y, por otro lado, llega en el momento ideal. Para llenarse de confianza a la hora de enfocarse en el miércoles, pero también para cortar la racha de cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas), una rareza en un equipo que estaba acostumbrado a mantener un importante invicto con una gran cantidad de triunfos.

Soldano volvió al gol y Boca se despertó en una derrota, en el momento clave. Una noche redonda que le da mucha fuerza anímica. ¿Si será titular ante Racing? Era una de las alternativas que manejaba Russo. Quizás, con el gol, le haya dado más envión a la ideal del DT.

