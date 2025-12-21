Lucas Alario y un doblete de campeón para resurgir en Estudiantes: “Las críticas me fortalecen”

Otro estallido para Estudiantes, apenas una semana después de la conquista del Torneo Clausura frente a Racing en Santiago del Estero, y el mismo sabor. El contexto, claro, fue otro: en San Nicolás, con Platense enfrente, por el Trofeo de Campeones y con otro protagonista individual importante. De goleador a goleador, pasó del salvador Guido Carrillo a Lucas Alario, que se colgó el mismo rótulo y, de paso, se vistió de héroe. El guion parece escrito, porque quizás nadie lo necesitaba más que él: consagrado en River, pisó en falso en Europa y, tras empatar y ganar la definición contra el vencedor del Apertura, se siente como hace diez años.

A los 34 minutos del segundo tiempo Alario empujó la pelota con un cabezazo cerca del arco y, cuando todos se preparaban para el tiempo suplementario, en el primer minuto de adición fue a la zona del segundo palo para buscar un tiro de esquina de Edwin Cetré, alzó el pie derecho y dirigió cruzada una definición que nadie llegó a interceptar.

"Me dijo que lo ganaba yo", contó Alario sobre una premonición de Guido Carrillo, que una semana atrás había convertido para la igualdad in extremis con Racing en la final del torneo Clausura ganada por penales; esa conquista permitió a Estudiantes disputar ahora el Trofeo de Campeones, conquistado gracias a un doblete del 27. X @EdelpOficial

Oriundo de Tostado, Santa Fe, el atacante llegó a este partido habiendo conseguido apenas un gol en 28 presencias en el club, aquel de penal a Banfield en el estadio Uno en ¡febrero! Tras diez meses de sequía y participaciones en ratos de partidos, este sábado ingresó para los últimos 17 minutos del tiempo regular, lo que hace más sorprendente la historia.

“Es complicado cuando el gol no llega, porque a los delanteros se nos exige eso. Vivimos en un fútbol mucho más moderno y distinto respecto al de mis inicios, y convivimos en una sociedad muy pasional. Hay que tener tranquilidad, trabajar y no volverse loco. Tener la humildad y la educación de saber esperar y aportar desde otro lado”, fueron sus primeras conclusiones tras desatar el éxtasis en San Nicolás. Y agregó: “Obvio que creí en mí; si no, no habría sido un jugador profesional. Las críticas llegan y nos golpean porque somos seres humanos, pero en lo personal me fortalecen. No queda otra y siempre voy por ese camino. Fue un premio a todo eso”, se desahogó Alario.

No era fácil el retorno al fútbol argentino después de lo vivido en el exterior, donde estuvo alejado de su versión goleadora de Colón y sobre todo de la de River. De hecho, hace pocos meses se cumplió una década de aquella Copa Libertadores conquistada en el Monumental ante Tigres, de México, para la que aportó el primer tanto del 3-0. Por eso, Bayer Leverkusen, de Alemania, negoció con convicción por él: dejó 19.000.000 de euros en las arcas riverplatenses.

En terreno teutón Alario pasó cinco años ininterrumpidos, pero no como habría querido. Sufrió la adaptación y la escasez de oportunidades (y de confianza), además de lesiones. La diferencia de rendimiento respecto a su mejor momento queda expuesta en números: en Alemania registró 58 goles en 164 encuentros (media de 0,35) y bajó la conducción de Marcelo Gallardo sumó la mitad de esa cantidad de presencias y 41 tantos (promedio de 0,5).

Lucas Alario pasó cinco años en Bayer Leverkusen, pero no tuvo la continuidad, la explosión ni los números que imaginaba cuando fue adquirido a River por 19.000.000 de euros. AFP

La carrera soñada mutababa, empezaba a tener una perspectiva muy diferente. No había selección argentina, tampoco titularidad asentada en la difícil Alemania. Alario insistió tras el interés de Eintracht Frankfurt, que lo compró por 6.000.000 de euros, una cotización más baja. El goleador estuvo un año y medio más sin encontrarle la vuelta, con apenas dos tantos. Entonces quiso volver para Sudamérica, con el deseo de vestirse con la banda roja cruzada otra vez, pero el club millonario desistió. Lo adquirió Inter, de Porto Alegre, por 500.000 euros a inicios de 2024 y, tras un año, el santafesino llegó gratis a Estudiantes.

Terminó siendo una jornada especial para Alario, como para que el hincha pincharrata lo guardara en su corazón, luego de cierta resistencia. “¿No tenía dos goles? Sin dudas, éstos valen por 20″, comentó jocoso. Al menos, quedó en la historia, ya que se sumó a Manuel Pelegrina (1946) y Marcos Conigliaro (1969) entre los jugadores que marcaron dos goles por Estudiantes en una definición por una copa.

Una suerte de resurrección que Lucas Alario, con contrato hasta fines de 2026, debe confirmar en un año de Copa Libertadores. Ya con una mochila más liviana, por cierto.