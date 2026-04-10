Boca vs. Independiente, por el Torneo Apertura 2026: cuándo se juega el partido

Boca recibe este sábado a Independiente en la Bombonera, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 que ya está en la recta final para conocer a los clasificados a los playoffs, la instancia en la que comenzará a abrirse el camino que definirá al campeón de esta edición. En canchallena.com. se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El xeneize, envalentonado con el debut triunfal en la Copa Libertadores entresemana, utilizaría un equipo mixto para regular energías y físico de cara al trajín de partidos que implica ese campeonato y el local. A su vez, el Rojo viene también en alza, ya que el fin de semana pasado venció por 1 a 0 a Racing, su clásico rival. Pese a eso, también tiene obligaciones, ya que es el único grande que este año no juega copas internacionales.

Boca festejó entresemana en la Copa Libertadores, su gran objetivo para esta temporada FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

El conjunto de Claudio Úbeda atraviesa un gran presente. Entre semana venció a Universidad Católica 2 a 1 en su debut en la Copa Libertadores 2026 y llegó a los 10 encuentros sin derrotas entre todas las competencias. De ellos, ganó los últimos tres y se ubica tercero en la zona con 20 puntos producto de una campaña de cinco triunfos, cinco igualdades y dos derrotas.

De cara al clásico, el DT no podrá contar con Leandro Paredes, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas y debe cumplir una fecha de sanción. El mediocampista, teniendo en cuenta que en la siguiente jornada su equipo disputará el Superclásico, forzó la amonestación en la victoria ante Talleres de Córdoba 1 a 0 y, además, aprovechará para descansar.

Leandro Paredes será el gran ausente en el clásico entre Boca e Independiente FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Por ese motivo, es probable que también paren un poco jugadores que habitualmente son titulares como Miguel Merentiel, quien terminó con una molestia en el partido contra los chilenos. Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos podrían regresar porque están recuperados de sus respectivas lesiones.

El elenco de Gustavo Quinteros le ganó el clásico de Avellaneda a Racing y el DT tomó aire porque estaba en la cuerda floja a raíz del irregular andar de su plantel. Sin competencia internacional, Independiente está obligado a pelear el título en el Apertura y se ubica octavo en la tabla de posiciones con 17 unidades gracias a cuatro victorias, cinco empates y tres caídas.

Una baja sensible para los Diablos rojos es la de Santiago Montiel, quien padece un desgarro en su pierna izquierda. Lo positivo para Quinteros es que podrá contar con Matías Abaldo para hacer dupla ofensiva con Gabriel Ávalos, el goleador del certamen con ocho tantos.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y se impuso Independiente 1 a 0 en la Bombonera con el gol de Álvaro Angulo. En la previa al encuentro que arbitrará Andrés Merlos, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.22 contra 3.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.00.