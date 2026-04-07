A qué hora juega hoy Boca vs. Universidad Católica y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores

Boca Juniors se estrena en la Copa Libertadores 2026. La espera terminó para el xeneize, que después de dos años vuelve a participar de la etapa de grupos del certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes y lo hace, naturalmente, como uno de los candidatos. El equipo argentino es uno de los máximos ganadores, con seis títulos, y tiene la gran obsesión de alcanzar la séptima coronación. Su estreno será como visitante, este martes en Chile.

Para levantarle el telón a su primer acto, Boca visita a Universidad Católica en Santiago de Chile, desde las 21.30 de la Argentina, con televisación de Telefé y Fox Sports, streaming de Disney+ Premium y minuto a minuto de canchallena.com.

U. Católica llega a este encuentro envalentonada por el triunfo por 6 a 1 ante Palestino que consiguió el jueves pasado en el certamen local en el que marcha tercero. Dirigida por el argentino Daniel Garnero, tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y Fernando Zampedri. Gary Medel, ex-Boca en dos ocasiones, también forma parte del equipo.

Zampedri es justamente una de las fortalezas del conjunto chileno. A los 38 años, no solo es el máximo goleador histórico del club, sino que atraviesa un inicio de temporada demoledor, con 14 tantos en 11 partidos. Su lectura del área y su eficacia lo convierten en el principal foco de preocupación para la defensa boquense.

El elenco de Claudio Úbeda llega a su debut internacional en racha por sus dos victorias seguidas en el Torneo Apertura, en el que se ubica tercero en el Grupo A. Los triunfos acallaron las críticas sobre el entrenador, más allá de que el equipo hace nueve partidos que no pierde.

Boca quiere empezar la Copa Libertadores con el pie derecho; la última vez que la jugó fue finalista, en 2023 ALEJANDRO PAGNI - AFP

El historial entre ambos clubes tiene 11 partidos con siete triunfos de Boca, dos de Universidad Católica y dos empates. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Sudamericana 2005 con sendos triunfos del xeneize 2 a 1 en la Bombonera y 1 a 0 en Chile.

Daniel Garnero asumió como DT de la Católica en junio de 2025 y conducirá a su equipo este martes ante Boca Agencia AFP

Fixture y posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Universidad Católica vs. Boca - Martes 7 de abril a las 21.30 - Estadio Claro Arena.

Barcelona SC vs. Cruzeiro - Martes 7 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 2

Boca vs. Barcelona SC - Martes 14 de abril a las 21 - Estadio La Bombonera.

Cruzeiro vs. Universidad Católica - Miércoles 15 de abril a las 19 - Estadio Mineirao.

Fecha 3

Cruzeiro vs. Boca - Martes 28 de abril a las 21.30 - Estadio Mineirao.

Barcelona SC vs. Universidad Católica - Miércoles 29 de abril a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 4

Universidad Católica vs. Cruzeiro - Miércoles 6 de mayo a las 23 - Estadio Claro Arena.

Barcelona SC vs. Boca - Martes 5 de mayo a las 21 - Estadio Monumental Banco Pichincha.

Fecha 5

Boca vs. Cruzeiro - Martes 19 de mayo a las 21.30 - Estadio La Bombonera.

Universidad Católica vs. Barcelona SC - Jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Claro Arena.

Fecha 6