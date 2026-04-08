Venta de entradas para el Superclásico River vs. Boca: precios y cómo comprar

El Superclásico entre River y Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, está a la vuelta de la esquina y, aunque ambos clubes tienen compromisos previos en el mismo certamen y en los campeonatos internacionales en los que participan, ya hay preparativos para el duelo más importante del fútbol argentino.

El cotejo está programado para el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El anfitrión, el Millonario, informó a través de su sitio web que las entradas se pondrán a la venta en la semana del cotejo, más precisamente el martes 14 de abril. Desde las 10 podrán comprar tickets los socios mientras que a las 17 se abrirá la venta para socios y socios comunitarios de Somos River. En el caso de los vitalicios, podrán reservar su lugar desde el jueves 16 de abril hasta el viernes 17 a las 17. No se detalló el costo de cada sector.

Los tickets son solo para hinchas del local y no habrá público visitante. Días atrás circularon rumores de que se iba a realizar una gestión para que tanto en el Superclásico venidero como en el del Clausura en la Bombonera haya hinchas de ambos clubes. La última vez que ello ocurrió fue el 5 de mayo de 2013 en el Alberto J. Armando, en un empate 1 a 1 por el Torneo Final de ese año.

El último Superclásico lo ganó Boca Juniors 2 a 0 en la Bombonera Aníbal Greco - La Nación

El cojunto de Eduardo Coudet tiene tres juegos antes de recibir a Boca y uno de ellos lo disputa este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, frente a Blooming por la primera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Luego, el domingo 12, visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda mientras que el miércoles 15 será local de Carabobo de Venezuela, también por el campeonato internacional.

El xeneize, por su parte, tiene dos cotejos por delante antes de visitar a River porque en la Copa Libertadores debutó este martes con un triunfo sobre Universidad Católica 2 a 1 en Chile. El próximo sábado será local de Independiente en la Bombonera, escenario donde el martes 14 recibirá a Barcelona de Ecuador por el certamen continental.

Boca debutó en la Copa Libertadores con una victoria sobre Universidad Católica 2 a 1 Esteban Felix - AP

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos