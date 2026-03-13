LA NACION

Boca vs. Unión, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 22 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports

En el último partido entre Boca y Unión, por el Torneo Clausura 2026, empataron 1 a 1 en la Bombonera
Unión y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Aunque atraviesas realidades diferentes, ambos equipos se encuentran en zona de clasificación a lo octavos de final, por lo que buscarán un resultado positivo para mantenerse ahí. El encuentro está programado para las 22 (horario argentino) en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tatengue está segundo en la tabla de posiciones de su zona con 15 puntos y viene de un apasionante 4 a 4 ante Independiente en Avellaneda. Los goles del equipo santafesino los anotaron Cristian Tarragona, Brahian Cuello, Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, mientras que para el Rojo convirtieron Ignacio Pussetto, Juan Manuel Fedorco y Gabriel Ávalos por duplicado. El xeneize, por su parte, se ubica en el séptimo puesto de la clasificación general con 13 unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con San Lorenzo en la Bombonera por los tantos de Santiago Ascacíbar -B- y Gregorio Rodríguez -SL-.

En la fecha pasada, Unión de Santa Fe empató 4 a 4 con Independiente como visitante
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de julio del año pasado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en la cancha de Boca por los goles de Lautaro Di Lollo -B- y Tarragona -U-. El antecedente más reciente en Santa Fe, en tanto, es del 29 de enero del 2025, por el Apertura, y también igualaron 1 a 1.

Unión vs. Boca: todo lo que hay que saber

  • Fecha 11 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.
  • Día: Domingo 15 de marzo.
  • Hora: 22 (horario argentino).
  • Estadio: 15 de Abril.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Unión vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 22 (horario argentino) en Santa Fe y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.94 contra los 2.99 que se repagan por un hipotético triunfo de Unión. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.83.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro frente a Unión
Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro frente a UniónALEJANDRO PAGNI - AFP
