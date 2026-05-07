Qué necesita Boca para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

Después de decepcionar en Guayaquil el martes por la noche, al perder por 1-0 ante Barcelona, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el mundo Boca siguió con mucha atención el encuentro de anoche, en Santiago, entre la Universidad Católica y Cruzeiro, los otros integrantes de la zona. ¿Qué ocurrió en San Carlos de Apoquindo? Igualaron sin goles y, ahora, el equipo chileno y el brasileño suman siete puntos cada uno. El conjunto xeneize está tercero en el grupo, con seis unidades; Barcelona, en el último lugar, con tres.

El argentino Fernando Zampedri, de Universidad Católica, cabecea durante el partido ante Cruzeiro, en Santiago, por el mismo grupo de Boca en la Copa Libertadores Esteban Felix - AP

La segunda derrota consecutiva de Boca en la Copa Libertadores (ya había caído frente a Cruzeiro, en Belo Horizonte), coloca al equipo conducido por Claudio Ubeda sin demasiado margen de error. Pero lo positivo y esperanzador para Boca es que le restan dos partidos como local y depende de sí mismo. Hoy, el equipo de la Ribera está un puesto que le impediría continuar en la Libertadores y que lo mandaría al repechaje de Sudamericana (para los octavos de final se clasifican dos por zona), pero el escenario para la resolución del grupo, al menos desde los números, es alentador.

Boca recibirá a Cruzeiro, en la Bombonera, el martes 19 de este mes; mientras que jugará con la Católica el jueves 28, también en su estadio. Las variantes son numerosas:

Si el equipo xeneize gana los dos encuentros, llegará a doce puntos y avanzará a los 8vos de final como líder del grupo, sin depender de ningún resultado externo, dado que habrá vencido en duelos directos a los únicos rivales que podían desplazarlo.

Si Boca empata con Cruzeiro y le gana a la Universidad Católica, también se clasificará.

Si le gana a Cruzeiro por dos o más goles y empata con la Católica, será uno de los mejores dieciséis de la Copa.

Si Boca derrota a Cruzeiro por un gol y luego empata con el equipo chileno, se clasificará sólo si la Católica no supera a Barcelona, el jueves 21/5, en el estadio Claro Arena de Santiago. Si la Católica gana ese partido, Boca definirá el segundo puesto con los brasileños por la diferencia de gol.

Si Boca gana un partido y pierde el otro, para clasificarse segundo del grupo necesitará que Barcelona le saque puntos al mismo equipo que derrote el conjunto de la Ribera.

Si Boca empata los dos partidos, se clasificará segundo si Barcelona le gana a Universidad Católica y no a Cruzeiro.

El nuevo sistema de desempate prioriza los resultados entre equipos igualados por sobre la diferencia de goles general. Sólo si persiste la igualdad en los enfrentamientos directos —puntos, diferencia de goles y goles a favor—, se recurre a la diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.

Miguel Merentiel durante la caída de Boca ante Barcelona, por la Copa Libertadores, en Guayaquil MARCOS PIN - AFP

En este contexto, está claro que, prácticamente, sigue dependiendo de Boca acceder a los octavos de final de la Libertadores. Aunque la tensión irá en ascenso, porque la recta final de la Copa llegará en un momento de alta exigencia para el plantel. Es que antes de los compromisos internacionales, Boca deberá disputar los octavos de final del torneo Apertura ante Huracán, el próximo sábado. Si avanza, jugará los cuartos de final entre semana, ante Argentinos Juniors o Lanús. Y podría jugar las semifinales el fin de semana del 17 de mayo.

Lo mejor de Católica vs. Cruzeiro