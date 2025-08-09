Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Boca y Racing Club empataron 1-1 en el Torneo Clausura
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Boca y Racing Club empataron 1-1 en el estadio Alberto José Armando (La Bombonera) este sábado 9 de agosto, en un partido de la jornada 4 del Torneo Clausura. Para Boca el gol fue marcado por Milton Giménez (a los 88 minutos). Para Racing Club el gol fue marcado por Santiago Solari (a los 76 minutos).
En la próxima fecha, Racing Club se medirá con Tigre, mientras que Boca tendrá como rival a Independiente Rivadavia.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026. Los campeones del Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina obtendrán un cupo cada uno. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Torneo Apertura 2025 (14 fechas más interzonales) y en la primera fase del Torneo Clausura (16 jornadas). En tanto, a la Sudamericana 2026 irán otros seis equipos, que también saldrán de esa misma tabla general y serán los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
¿Qué quiso hacer? Una atajada y una indecisión: las dos increíbles situaciones de gol que falló Merentiel
Con mucho en juego. Independiente y River corren mucho y piensan poco: empate sin goles
Partido caliente. Cuando la Bombonera entraba en ebullición, Giménez apagó el incendio con un gran cabezazo: Boca y Racing, a mano
- 1
Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
- 2
El fútbol argentino forma juveniles, pero se convirtió en una válvula de salida a cualquier parte
- 3
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 4
A qué hora juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025