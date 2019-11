La foto donde ocultaron a Riquelme y la versión original Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019 • 13:01

Sonrisas, besos y abrazos. Una imagen inmortalizada. Los ojos de Martín Palermo lucen vidriosos. Difícil no quebrarse ante un momento de esa magnitud: le acaba de convertir un gol a Real Madrid en una final electrizante. A su lado se observa a Mauricio Serna y José Basualdo, que da un salto en la montonera. También a un joven Sebastián Battaglia. De espaldas, Marcelo Delgado, quien un par de segundos antes corrió como un rayo por la izquierda para enviarle el centro al Titán. Boca derrota al club merengue y llega a la cima del fútbol mundial. Lo curioso es que con motivo del homenaje a la hazaña de la Copa Intercontinental del 2000, cuando los dirigidos por Carlos Bianchi se consagraron frente a los galácticos, Boca publicó una imagen editada, porque en la foto original mencionada, claro, también estaba... Juan Román Riquelme, quien brilló en la recordada definición.

"En lo más alto del mundo. Se cumplen 19 años de una de las victorias más trascendentes de Boca a lo largo de su historia. Fue la que consiguió ante un Real Madrid plagado de estrellas en la final Intercontinental que se disputó en Tokio", dice el tuit de la cuenta oficial xeneize. Para muchos fanáticos, Riquelme es el máximo ídolo de la historia del club -por su calidad, sus logros y su fútbol- y uno de los principales artífices de aquella gesta. Aunque en el medio de un clima eleccionario caliente la actual dirigencia del club optó por quitarlo de la foto.

En sus cuentas de Instagram y Twitter, Boca publicó un imagen de su fotógrafo oficial Javier García Martino, con la leyenda "Boca Campeón Intercontinental, Boca 2-Real Madrid 1". Lo llamativo es que, rápidamente, empezaron a viralizarse respuestas en referencia a la censura al exjugador. En la fotografía original aparece un sonriente Riquelme, lleno de alegría. Ya en el sitio oficial está oscurecido a propósito el lugar donde está Román, del que sólo se ven los dientes. Su rostro es imposible de distinguir.

Boca está convulsionado debido a las elecciones del 8 de diciembre. Ayer, el ídolo de Boca llamó a los socios xeneizes a concurrir en masa al club para elegir al sucesor de Daniel Angelici. "Sé que todos esperábamos nuestra fiesta el 12 de diciembre, pero hoy tenemos un tema mucho más importante, que es nuestro club. El 8 de diciembre te espero para que nos acompañes, no me falles, por favor, vení a votar", dijo Riquelme. El ex futbolista decidió integrar la lista que encabezan la fórmula Jorge Amor Ameal-Mario Pergolini y esa decisión desestabilizó al oficialismo.

De hecho, el candidato oficialista Christian Gribaudo subió una imagen en sus redes sociales en la que recuerda el título contra Real Madrid. Allí puede verse a la mayor parte del plantel con la copa en la mano. Una conquista célebre. En ella tampoco está Riquelme.

La de ayer no fue la primera vez que Riquelme reclama la participación masiva del socio de Boca en las elecciones. La proyección que hacen cerca de Jorge Amor Ameal es que cuanto más gente se acerque a votar, más posibilidades tendrá su fórmula de derrotar a Gribaudo. El club tiene un padrón superior a los 87 mil electores.

Anoche, el ex Nº 10 también estuvo en Florencio Varela. "El día de la elección voy a estar desde las 9 de la mañana en la Bombonera para abrazarlos, para agradecerles que nos van a votar. Necesitamos recuperar nuestro club", expresó en un evento con más de 800 personas.

En el acto -que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento 9 de Julio- Riquelme insistió con una frase que ya había remarcado en una entrevista televisiva: "Los únicos que quieren que gane el oficialismo son los hinchas de River".