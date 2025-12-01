Una leyenda del tenis visitó La Bombonera y recibió un regalo de Juan Román Riquelme
Victoria Azárenka, ex número uno del mundo de la WTA, visitó la cancha del Xeneize y disfrutó del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors; la repercusión en redes
Mientras se disputaba el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors en La Bombonera, la cámara de la transmisión oficial enfocó, en primer plano, la figura de Victoria Azárenka, tenista bielorrusa que supo ser número 1 del mundo del ránking de la WTA.
Vestida con una gorra para pasar por desapercibida, la tenista, quien ganó dos ediciones consecutivas del Australia Open en 2012 y 2013, recibió el agasajo de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien visitó el palco donde estaba la bielorrusa y le obsequió una camiseta titular del equipo con la dorsal número 10 y su nombre de pila.
Conmovida por la distinción que recibió en pleno partido, Azárenka agradeció la visita de Riquelme al palco y subió un video a su cuenta de Instagram. “Hola, La Bombonera”, destacó la deportista quien, actualmente, se encuentra en el puesto 133 del ránking de la WTA a sus 36 años.
“Espectadora de lujo. Victoria Azárenka, ex N°1 y estrella del tenis mundial, en La Bombonera junto a Juan Román Riquelme“, escribió la cuenta oficial de Boca Juniors, quien agradeció la visita de una de las leyendas del tenis femenino.
Durante el último mes, La Bombonera fue un sitio turístico para la visita de muchísimas celebridades tales como Jhonny Deep, Noel Gallagher, Dua Lipa, la Rosalía, Trueno, Marco Antonio Solís, entre otros, quienes se dieron el gusto de ver, en vivo, un partido de Boca y vivieron una experiencia inolvidable.
En el campo de juego, Boca, con un Leandro Paredes inspirado, le ganó por 1-0 a Argentinos Juniors y accedió así a la siguiente fase del playoff. El tanto de Ayrton Costa, a los cuatro minutos de juego, le dio un aventón necesario a los dirigidos por Claudio Úbeda para imponerse a un rival de jerarquía.
Con el pase a las semifinales, el Xeneize aguarda por el encuentro entre Racing y Tigre, a disputarse este lunes a las 21.30, para conocer cuál será su próximo rival.
