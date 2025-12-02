Victoria Azarenka habló sobre su primera vez en La Bombonera y no pudo ocultar su emoción

Victoria Azarenka, ex número uno del mundo en el ránking de la WTA, visitó La Bombonera en el encuentro que Boca venció por 1-0 a Argentinos Juniors y selló su clasificación a la semifinal del playoff.

La tenista bielorrusa de 36 años quedó impactada por el ambiente que se respiró en La Bombonera y, en medio del encuentro, recibió un kit de regalos por parte de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quien se acercó al palco y le acercó una camiseta oficial del equipo y un mate personalizado.

Victoria Azarenka estuvo presente en el partido de Boca y Argentinos Juniors

En diálogo con El canal de Boca, Azarenka contó cómo vivió la experiencia de ver un partido en La Bombonera. “Estoy muy contenta de estar acá, hay una atmósfera increíble”, lanzó sobre sus primeras sensaciones.

Por primera vez en la Argentina, la deportista aclaró que es fanática de la cultura del país, en especial de lo que genera Lionel Messi dentro de un campo de juego. “Estuve apoyando a la selección argentina muchos años y pude conocer argentinos como Adolfo Cambiaso. Había dicho que quería venir al país y ahora pude hacerme tiempo, así que estoy muy contenta”, destacó.

Azarenka recibió una camiseta de Boca Juniors

Ante la consulta sobre qué comió en su estadía en el país, Azarenka dijo: “Comí asado ,choripán, mate y alfajor”. Luego, al costado suyo, agarró una bolsa de regalos y mostró a cámara el mate que le obsequió Riquelme para que pueda guardarlo en su vitrina de recuerdos.

Por otra parte, Boca Juniors accedió a las instancias decisivas del certamen local y medirá sus fuerzas el próximo domingo ante Racing, en un encuentro que definirá a uno de los finalistas.