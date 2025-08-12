Bolívar - Cienciano: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Bolívar y Cienciano se enfrentan este miércoles 12 de agosto a las 19:00 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Bolívar viene de ganar 3-0 como visitante ante Palestino, mientras que Cienciano viene de empatar 1-1 con Atlético Mineiro
