El emotivo gesto de Neymar Jr. con un niño en la cancha de San Lorenzo

En el marco de la esperada visita de Neymar Jr. a la cancha de San Lorenzo, se generó mucha emoción entre quienes consiguieron su entrada para decir presente en la que puede ser la última visita del astro brasileño a un estadio argentino. Por eso, el niño que entró de la mano con el ex FC Barcelona y Paris Saint-Germain no pudo contener su emoción y fue consolado por el 10 de Santos FC.

Durante los minutos previos al ingreso de los 22 jugadores al césped, el encargado de posicionar a los niños vestidos con la indumentaria de Mercado Libre (llamado Mercado Livre por su mercado brasileño) dejó delante de la fila a un chico y a una chica, por lo que eran los designados para salir con Neymar. Por esa razón, el pequeño no pudo contener la emoción y empezó a llorar delante de todos.

El pequeño no pudo contener las lágrimas tras compartir un momento tan cercano con Neymar X (@Sudamericana)

Ante esto, el propio crack de Santos observó la situación y decidió abrazar al niño, además de intercambiar unas palabras justo antes de recibir la señal para ingresar a la cancha. Este video no tardó en viralizarse en redes y se llevó el foco de atención de muchos, ya que fue un gesto muy emotivo para aquellos que crecieron con la recordada “MSN” de FC Barcelona que incluyó a Lionel Messi, Luis Suárez y el propio Neymar.

Con motivo del furor en redes por su visita, hasta se tomó unos momentos para enviar un mensaje en las redes del Ciclón de Boedo. En un video de 30 segundos, expresó: “¡Hola San Lorenzo fans! Gracias por recibirme muy bien. Esto nunca lo olvidaré, el cariño que ustedes me dieron a mí y a mi gente. Me recibieron muy bien, nunca había pasado por eso afuera de Brasil y para mí es un placer y un honor recibir este cariño”.

San Lorenzo compartió un mensaje de Neymar para sus hinchas

Los regalos de Neymar

El fanatismo y el respeto argentino por Neymar es tal que ni siquiera los propios jugadores de San Lorenzo se pudieron contener de acercarse para pedirle un obsequio del partido. Así, el más afortunado fue el defensor Ezequiel Herrera, quien consiguió hacerse con la camiseta utilizada en el encuentro que terminó 1 a 1 con goles de Alexis Cuello y Gabriel “Gabigol” Barbosa.

Ezequiel Herrera se llevó la camiseta que todos querían: la de Neymar X (@DiarioOle)

Luego, mientras el delantero de Santos se retiraba del estadio rumbo al vestuario, fue abordado por Nahuel Barrios y Fabricio López, quienes buscaban otros regalos del crack. El primero de ellos quiso averiguar por una camiseta de repuesto y recibió como respuesta un “No tengo más...”, mientras que el segundo consiguió hacerse con los botines del excapitán de la selección de Brasil.