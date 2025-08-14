LA NACION

Bolívar venció por 2-0 a Cienciano como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Bolívar venció por 2-0 a Cienciano como local, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. Para Bolívar los goles fueron marcados por Martín Cauteruccio (a los 20 minutos) y Damián Batallini (a los 58 minutos).

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

