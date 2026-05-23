Racing echó a Gustavo Costas: el DT se despedirá del plantel este domingo

La noticia cayó como un bombazo: Racing despidió a Gustavo Costas. Este sábado el presidente Diego Milito tomó la decisión y se lo comunicó al cuerpo técnico, luego de evaluar los últimos resultados, sobre todo la dura eliminación de la Academia en la Copa Sudamericana. Costas se despedirá del plantel este domingo y la dirigencia encabezada por el exdelantero comenzará a buscarle un reemplazante.

Este sábado, tal como había adelantado LA NACION, se precipitó la reunión en la que iban a llevar adelante “la evaluación del semestre” que tuvo el equipo: en ese cónclave, Diego Milito y Sebastián Saja le comunicaron al entrenador que cortarían su vínculo, cuya fecha de finalización era el 31 de diciembre de 2028. Del “espaldarazo”, tal como habían descripto desde la directiva albiceleste esa extensión contractual hasta el cierre de la gestión Milito, el club decidió cambiar el rumbo tras malos resultados y evidente falta de consenso en la política de incorporaciones y promoción de juveniles.

Cuando Milito y Saja le habían renovado el contrato a Costas hasta el 2028; fue a principios de 2026, pero todo cambió X @RacingClub

“No era algo que Gustavo se esperara. Ganó dos títulos internacionales, llegó a una final que no la ganó por un minuto (en el Clausura 2025) y puso al equipo en las semifinales de la Copa Libertadores. Este semestre fue muy malo, pero en dos años y medio el balance le daba más que positivo”, defendieron al entrenador desde su entorno, en diálogo con LA NACION.

Costas, que se había transformado en el primer entrenador de Racing en iniciar tres años consecutivos una temporada en este siglo, se despedirá del plantel este domingo, en Avellaneda, donde el equipo deberá continuar la preparación para los duelos con Independiente Petrolero, este miércoles por la Sudamericana, y Defensa y Justicia, el domingo 31 de mayo, por la Copa Argentina.

El empate ante Caracas 2-2 por la Copa Sudamericana y la eliminación del certamen internacional fue el motivo final del despido LUIS ROBAYO - AFP

Gustavo Costas dirigió a Racing en 134 partidos, de los cuales ganó 70, empató 25 y perdió 39, consiguiendo un porcentaje de eficacia del 58% y ganando dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

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