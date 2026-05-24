A River se le va un semestre en el que anduvo a los tumbos: el juicio del Monumental y lo que puede venir

CORDOBA (Enviado especial).- River volverá a quedar bajo el juicio del Monumental el próximo miércoles. No se lo juzgará por la posibilidad de vencer a Blooming y terminar en el primer puesto del grupo para avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino por la final perdida ante Belgrano, que lo dejó atravesado por la frustración. Que se escape un título por recibir dos goles en tres minutos, en los últimos diez del partido, abre una herida profunda y plantea muchos interrogantes.

Al equipo se le quemaron los papeles en los últimos diez minutos, cuando Belgrano se potenció con los ingresos del “Mudo” Vázquez y de “Uvita” Fernández, mientras el Chacho Coudet había hecho solo uno por obligación -la lesión de Acuña-, que desestabilizó a la defensa. El técnico de River no tuvo reacción para hacer otras variantes, necesarias desde lo futbolístico antes de que Belgrano diera vuelta la historia. Cuando mandó a la cancha a Juanfer Quintero y Salas ya era tarde. Y el ecuatoriano Páez, en las dos pelotas que tocó, pareció no enterarse de que era una final.

Más que en la cancha, el descontrol de River estuvo en Chacho Coudet, expulsado por sus desbordes contra el árbitro Falcón Pérez, al que hizo responsable de la derrota por la sanción del penal y otros fallos discutibles (una posible segunda amarilla a Passerini, la barrida de Vázquez sobre Meza antes del segundo gol). Le enrostó a la terna arbitral sus otras dos finales perdidas en este estadio, ambos con Rosario Central (ante Boca y River). Habrá que ver cuánta bronca acumulada del pasado no lo sacó del presente del partido.

Eduardo Coudet terminó expulsado por el árbitro SEBASTIAN SALGUERO

El arbitraje fue regular, pero en realidad Coudet perdió el partido porque el imperturbable Ruso Zielinski se lo ganó desde el banco. En primer lugar, con un planteo agresivo de Belgrano desde el arranque, con la personalidad para revertir dos desventajas y con las entradas de Fernández y Vázquez.

Así como Coudet, en estos tres meses, tuvo mérito en levantar al plantel derrumbado que le dejó Gallardo, también tiene responsabilidad en que su equipo haya sido superado en la final. Belgrano, en el balance, tuvo más méritos, dentro de los parámetros de paridad que suele haber en el fútbol argentino.

River ganaba por 2-1, pero terminó perdiendo la final ante Belgrano por 3-2 Juan Jose Garcia

Se acaba un semestre convulso para River. Con la renuncia de su entrenador más ganador de la historia, la llegada de un Coudet que a grito pelado puso a andar al equipo, aun con desniveles y rendimientos no del todo convincentes. Esta final era una carta que quizá no figuraba en el mazo, allá por febrero y marzo, pero una vez alcanzada, River, por historia, se exige ganarla. La perdió y debe rendir cuentas, sin excusas ni miradas complacientes.

Se le acepta que muchas veces debió hacer malabarismo con la formación por la cantidad de lesionados, pero el trasfondo es otra vez la confección del plantel. No debe de haber sido muy buena la política de refuerzos si más de 20 millones de dólares, entre Castaño y Salas, calientan banco en una final.

Lo más destacado de Belgrano 3 - River 2

Subido al tren en pleno movimiento —para tomar la frase de Gallardo cuando sucedió a Demichelis—, a Coudet se le acerca el tiempo de tomar posición al mando de la locomotora para armar y decidir la dirección de “su River”, con una pretemporada e intervención en el mercado de pases. Ya está arreglada la llegada de Nicolás Otamendi, que a los 38 años se pondrá la camiseta del club del que es hincha. Se apunta al uruguayo Arambarri (Getafe), se sueña con Thiago Almada, gusta mucho el volante Tobías Andrada (Vélez) y algunos ven al nuevo director deportivo, Pablo Longoria, haciendo gestiones con Mauro Icardi, que acaba contrato con Galatasaray. Y habrá que estar atento a una posible salida de Quintero, viendo la condición de suplente que le asigna el entrenador

Por ahí podría venir el nuevo River. Mientras tanto, el que anduvo a los bandazos todo el semestre, el miércoles se enterará en el Monumental si hay comprensión o se va de vacaciones con otro tirón de orejas.