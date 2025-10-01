Borussia Dortmund venció por 4-1 a Athletic Club como local en la Champions League

Borussia Dortmund venció por 4-1 a Athletic Club como local, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Borussia Dortmund los goles fueron marcados por Daniel Svensson (a los 28 minutos), Carney Chukwuemeka (a los 50 minutos), Serhou Guirassy (a los 82 minutos) y Julian Brandt (a los 91 minutos). Para Athletic Club el gol fue marcado por Gorka Guruzeta (a los 61 minutos).

En la próxima fecha, Borussia Dortmund se medirá con FC København, mientras que Athletic Club tendrá como rival a Qarabag.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.