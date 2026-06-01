Boston River vs Liverpool (Montevideo), por el Primera División Uruguay 2026

El encuentro se disputará este lunes 1 de junio a las 15.00 h en el estadio Campeones Olímpicos, ubicado en la ciudad de Florida.

El momento de los equipos

Boston River afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído por 3-0 ante Cerro Largo en su presentación anterior. Por su parte, el conjunto de Liverpool (Montevideo) llega al duelo tras igualar 0-0 frente a Racing (Montevideo) en la fecha pasada, buscando ahora consolidar su funcionamiento y sumar de a tres en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con el objetivo de mejorar su registro en el inicio de esta tercera jornada. Mientras Boston River intentará capitalizar la localía en el estadio Campeones Olímpicos para reponerse de su reciente tropiezo, Liverpool (Montevideo) buscará trasladar la solidez defensiva demostrada en su último empate hacia una mayor eficacia ofensiva que le permita sumar su primera victoria en el torneo.

Lo que está en juego

El resultado es de vital importancia para ambas instituciones en este inicio de campeonato. Para Boston River, sumar es fundamental para recuperar la confianza tras la dura derrota sufrida, mientras que Liverpool (Montevideo) apunta a escalar posiciones en la tabla tras el reparto de puntos previo, buscando establecerse en la parte alta de la clasificación.