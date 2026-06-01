Ecuador presentó la lista para el Mundial 2026 y Beccacece eligió: las tres estrellas y los del fútbol argentino

El entrenador argentino Sebastián Beccacece confirmó de manera oficial la lista de 26 futbolistas de la Selección de Ecuador para el Mundial del 2026. Desde las redes sociales oficiales, se publicó un video en el que homenajea a aquellos ecuatorianos que se fueron del país. En la nómina, hay tres futbolistas que juegan en el campeonato argentino.

“Miles de ecuatorianos han tenido que dejar su tierra para, con mucho esfuerzo, sacar adelante a sus familias. este es un homenaje a todos ellos”, es la frase con la que comienza el video mientras de fondo se observa el parque María Hernández de Nueva York, en Estados Unidos.

Y es justamente en esa ciudad norteamericana donde todo transcurre. Con el pasar de las imágenes y una voz en off se observa la presencia de ecuatorianos que debieron inmigrar de su país en distintas actividades laborales. Todos lucen la camiseta de la selección con los apellidos de los jugadores que representarán al país en la copa del mundo.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026

La lista que armó Sebastián Beccacece está conformada por tres jugadores que juegan en el fútbol argentino. Hernán Galíndez, arquero de Huracán y uno de los mejores en su puesto en el campeonato local. Su compañero de equipo, el delantero Jordy Caicedo, de buen Torneo Apertura y ocho goles y Kendry Páez, de River, que no tuvo un buen desempeño desde su llegada.

Por otra parte, en Ecuador, muchos consideran que este plantel es una auténtica “generación dorada”, que cuenta con jugadores que brillan en el fútbol europeo como los defensores Willian Pacho, de Paris Saint-Germain, y Piero Hincapié, de Arsenal, y que en la Argentina jugó en Talleres. Ambos vienen de protagonizar como titulares la final de la Champions League. También está Moisés Caicedo, uno de los mejores mediocampistas del mundo y futbolista de Chelsea.

Hernán Galindez, el argentino nacionalizado ecuatoriano, que juega en Huracán, es uno de los tres que juegan en el fútbol local junto a Jordy Caicedo y Kendry Páez MANAN VATSYAYANA - AFP

El plantel que armó el DT argentino tendrá el desafío de superar la mejor actuación histórica de Ecuador en un mundial, que fue en Alemania 2006, donde el Tri llegó a los octavos de final.

En el Mundial, Ecuador formará parte del Grupo E y debutará el próximo 14 de junio ante Costa de Marfil en Filadelfia; luego se medirá ante Curazao, el 9/ 6 en Kansas City, y cerrará la zona frente a Alemania el 25 de junio, en New Jersey. A continuación la lista de jugadores que estará en el mundial.

Willian Pacho, defensor de PSG, lucha con Kai Havertz, durante la final de la Champions League Denes Erdos - AP

Arqueros:

Hernán Galíndez (Huracán)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores:

Willian Pacho (PSG)

Piero Hincapié (Arsenal)

Joel Ordóñez (Brujas)

Félix Torres (Inter de Brasil)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Yaimar Medina (KRC Genk)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Jackson Porozo (Tijuana)

Mediocampistas:

Moisés Caicedo (Chelsea)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Denill Castillo (Midtjylland)

John Yeboah (Venezia)

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Pedro Vite (Universidad Nacional)

Kendry Páez (River)

Delanteros: