Nacional anunció como refuerzo a un jugador de Peñarol y lo presentó con una chicana a su rival

Si bien recién arrancó el 2026 y la época de pretemporadas, el mercado de pases del fútbol uruguayo ya se mueve y varios equipos anunciaron nuevos jugadores. Uno de ellos fue Nacional, que comunicó la renovación del colombiano Julián Millán y la incorporación de cinco fichajes, entre los cuales uno generó tensión en redes sociales: el Bolso trajo a Maximiliano Silvera, delantero que en la temporada anterior defendió los colores de Peñarol, su clásico rival.

El Tricolor oficializó la llegada del delantero de 28 años este viernes a través de sus redes sociales y avivó el intercambio que había surgido con los hinchas de Peñarol cuando los rumores de su llegada comenzaron. El club compartió un video en el que se ve a un niño pidiendo “las figuritas del campeón”, en referencia a que Nacional es el vigente ganador del campeonato uruguayo, tras ganarle ni más ni menos que a su clásico en la final.

En la grabación, el niño, completamente equipado con el conjunto de Nacional, ingresa a un kiosco y pide las figuritas del campeón. Luego, recibe un sobre y se va a abrirlo a una plaza. Primero le aparece el cartón del capitán Sebastián Coates y después los de Juan Cruz de los Santos, Emiliano Ancheta y Lucas Rodríguez.

Y eso que enero recién empieza… pic.twitter.com/FY06BLQtpr — Nacional (@Nacional) January 2, 2026

A lo último, mientras de fondo suena la canción Ji Ji Ji, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota -en el fragmento que dice “No lo soñé”-, el niño recibe la figurita del flamante refuerzo y exclama sonriendo: “Justo la que me faltaba”. Acto seguido, da vuelta el cartón y se lee: “Bienvenido al decano del fútbol uruguayo”.

Minutos más tarde, ya en un tono más formal, Nacional hizo oficial la contratación de Silvera con un posteo de la figurita y un mensaje: “Bienvenido a la casa del campeón uruguayo, Maxi”.

El desembarco de Silvera a Nacional provocó intercambios en el clásico montevideano: desde el Bolso se burlaron de Peñarol, mientras que desde el Manya apuntaron contra el futbolista. Incluso se metió en los cruces el arquero Washington Aguerre, quien volvió al conjunto carbonero en este mercado de pases. El guardameta dio una breve entrevista mientras se tatuaba y le consultaron a quien tiene pendiente atajarle un penal, a lo que contestó: “La verdad es que ahora no sé, pero este año espero atajarle uno a Maxi Silvera”.

¡Bienvenido a la casa del Campeón Uruguayo, Maxi! 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/V66dOFlWOm — Nacional (@Nacional) January 2, 2026

También le preguntaron qué le va a hacer a Silvera cuando Peñarol y Nacional se enfrenten nuevamente y dijo: “Seguro que saludarlo no, eso es un hecho. Después vamos a ver qué pasa en el clásico”.

Por su parte, Silvera es la quinta contratación oficial de Nacional en este mercado de pases. Ya abrochó al ex-Independiente Baltasar Barcia, Agustín Vera, Tomás Verón Lupi y Jhon Guzmán, mientras se espera que en estos días cierre la llegada del defensor Juan Pintado, de Gimnasia de La Plata. Al respecto, el club elevó la apuesta y escribió en sus redes sociales: “Y eso que enero recién empieza”.

Nacional le ganó a Peñarol y se consagró campeón

A finales de noviembre, el Bolso le ganó al Manya en la final del campeonato uruguayo con un gol en el tiempo extra del nigeriano Christian Ebere y se consagró campeón. El título se dio tras un partido ida y vuelta, luego de que en el primer cruce de la fase empataran 2 a 2.

“Estoy muy feliz, muy contento (...). Somos campeones uruguayos. Es mi gran revancha, tenía que dar (el título) para Nacional”, señaló Ebere al celebrar el triunfo.

Nacional y Peñarol disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con el plus de que la final única del torneo se disputará en Montevideo, según adelantó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Con información de AFP.