La insólita jugada en el fútbol uruguayo en la que el VAR anuló un gol por culpa de un entrenador argentino

Una situación insólita. En el fútbol uruguayo, un entrenador argentino fue protagonista de una acción nunca vista: el árbitro le anuló un gol a Boston River tras la intervención del VAR porque que el técnico argentino Israel Damonte le cometió una falta a un futbolista rival fuera del campo de juego. Sucedió en la derrota ante Danubio por 2 a 0, en la segunda fecha de la Liga AUF Uruguaya.

Nadie entendía muy bien qué sucedía, porque a los 11 minutos del segundo tiempo, se dio una acción tan particular como controvertida. Con el 2-0 del equipo local, Nicolás Azambuja, de Danubio, encaró por el sector izquierdo a Martín González, la tiró larga y, en su afán por correr por fuera del campo de juego, chocó con Damonte, que estaba parado al lado de la línea del lateral, fuera del corralito. La jugada siguió y a los pocos segundos, el argentino Francisco Bonfiglio desvió un mal remate del uruguayo Leandro Suhr y puso el 2-1.

VARdependientes…🖥️🤦🏻



El árbitro Guerra y el 4.º Vikonis, pese a estar muy cerca de la jugada, necesitaron que el VAR les mostrara que Damonte estaba fuera del área técnica e impidió el avance del jugador de Danubio antes del gol de Boston River😱

Sin embargo, la acción no pudo terminar en el festejo de Boston River, porque desde el VAR, los árbitros Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk llamaron al juez principal Esteban Guerra para que revisara la acción previa, la que tuvo a Damonte como protagonista. Allí, pudo observar que el entrenador argentino al momento de impactar con Azambuja, estaba afuera del área permitida para los entrenadores.

Finalmente, el réferi retrocedió la acción, anuló el tanto de equipo visitante, cobró tiro libre en el lugar exacto de la infracción y amonestó a Damonte. La secuencia quedó registrada como algo nunca visto, ya que un técnico cometió una falta que luego tuvo consecuencia directa en el marcador.

“Lamentablemente hoy no pudimos. Quizás las jugadas que tuvimos, sobre todo al principio, poder marcar y quedar arriba en el marcador. Entonces, bueno, se hace complicado, pero recién arrancamos, van dos fechas. Obviamente que necesitamos empezar a sumar. Hay cosas buenas, hay cosas por mejorar. Pero bueno, el equipo no estuvo como estuvo el partido anterior. Así todo, me parece que no fue un muy mal partido, sino que no estuvimos precisos, estuvimos muy imprecisos. Nos faltó, quizás, estar un poquito más fino. Y bueno, tuvimos alguna jugada que terminaron siendo a favor de ellos y fueron importantes, sobre todo en los goles”, dijo Damote tras el final del partido.

Cuando le preguntaron por la acción que terminó con el gol anulado de su equipo, Damonte eludió entrar en detalles y se dedicó a hablar del partido: “Creo que el primer tiempo llegamos muchas veces a la situación de poder centrar cómodos, de superioridad por fuera. Y bueno, lamentablemente, como te decía, no estuvimos finos en el último pase. El primer tiempo fue bastante parejo. Tuvimos la de Shur clara. Pero bueno, después ya en el segundo tiempo arrancamos y arrancamos cruzados. Esos partidos que ya en la primera jugada no la llevamos puesta, le queda ahí a Fernández, que viene el primer gol y rápido nos hacen el segundo gol, después se nos hizo un poco complicado y cuando hacemos el gol, pasa la jugada del choque. Así que son momentos que hay que tratar de trabajar y de salir rápido de esto”, concluyó el DT.