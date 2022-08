Brasil - Argentina: el partido suspendido de las eliminatorias no se jugará y la selección ya busca nuevos rivales para la previa del Mundial de Qatar

A falta de la confirmación oficial, el encuentro entre Brasil y la Argentina, postergado el 5 de septiembre de 2021 por las Eliminatorias sudamericanas y que la FIFA había reprogramado para el próximo 22 de septiembre, está cancelado. El ente rector del fútbol mundial envió una propuesta a los dos países para desistir del partido y rebajar las multas económicas que les impuso luego de la suspensión del encuentro original en el Arena Corinthians, de San Pablo, cuando apenas se habían disputado 5 minutos.

La AFA está de acuerdo con la FIFA, ya que desde un primer momento se opuso a la reprogramación del partido. Incluso Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado argentino, protestó la semana pasada por no saber en qué situación estaba parado. El riesgo de lesiones a tan poco tiempo del mundial y la posibilidad de que algún futbolista fuera suspendido incomodaban al entrenador y también al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En cuanto la comisión de Apelaciones de FIFA ordenó jugar el encuentro, los abogados de la AFA se pusieron a trabajar en la apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El resumen de los 5 minutos disputados en Brasil vs. Argentina

En el documento que se mandó desde las oficinas de la calle Viamonte se pidió una medida cautelar para que el partido estuviera en suspenso hasta que los árbitros del TAS se expidieran. Y un razonamiento clave: el partido carecía de validez deportiva . En términos legales, se tornaba abstracto ya que Brasil y la Argentina se habían clasificado al Mundial y las eliminatorias habían terminado. Jugarlo no tenía sentido salvo que fuera con fines económicos.

Desde esa presentación hasta hoy transcurrieron un par de semanas. La postura irreductible de la FIFA mutó, luego de escuchar las críticas generalizadas por la indefinición y algunas voces internas que hablaban de una especie de búmeran si el encuentro se disputaba. “No le conviene a nadie y va a quedar como que fue un capricho de Infantino (Gianni, el presidente de la FIFA) justo cuando está en campaña electoral”, aconsejó un funcionario a quienes debían tomar la decisión. Luego de idas y vueltas, desde Zürich redactaron el correo con la propuesta de cancelar el encuentro y reducir las multas económicas impuestas, que habían quedado en US$ 250 mil para la CBF y US$ 100 mil para la AFA.

Los miembros del personal de salud discuten con el entrenador de Argentina Lionel Scaloni y los jugadores de Brasil y Argentina durante un partido entre Brasil y Argentina como parte de las Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 en el Arena Corinthians el 05 de septiembre de 2021 en Sao Paulo, Brasil. Alexandre Schneider - Getty Images South America

Para que la cancelación sea oficial sólo falta que se resuelva el procedimiento. Vale recordar que hay un arbitraje abierto en el TAS, que ya tiene a su panel de integrantes elegido: Juan Pablo Arriagada (chileno, ya intervino en el caso de la final de la Copa Libertadores 2018, a pedido de Boca), Jordi López (español) y Miguel Cardenal (también español). Se esperaba una resolución para fines de este mes, y todavía no estaba definido si habría o no audiencias entre las partes, es decir AFA, CBF y FIFA. Así, el TAS podría comunicar que ese arbitraje queda resuelto con el acuerdo alcanzado. O bien el documento podría publicarse directamente en la página web de la FIFA sin la intervención del TAS.

¿Qué dicen en Brasil?

La prensa brasileña reflejó este miércoles la decisión de la CBF de no jugar el partido con la Argentina “a pedido del comando técnico, encabezado por Tite”. En este sentido, comunicó el acuerdo al que se llegó con la FIFA y la AFA para aplazar el encuentro en forma definitiva. Sin embargo, hasta hace algunos días la CBF se mantenía en su decisión de disputar el partido. Es más, el documento mandado por los abogados brasileños al TAS apelaba la multa económica y reclamaba los puntos del encuentro por los “errores” en los que había incurrido la Argentina. Según pudo reconstruir LA NACION, en ningún punto del documento la CBF pide no disputar el partido.

Así empezó todo: un empleado de la Anvisa (autoridad sanitaria brasileña) increpa a los argentinos Marcos Acuña y Nicolás Otamendi durante el partido entre Argentina y Brasil por las eliminatorias sudamericanas NELSON ALMEIDA - AFP

Hay más: como a fin de año hay elecciones en Brasil, nada mejor que un partido entre las dos principales selecciones del continente. Hubo hasta “ocho gobernadores” que pidieron a la CBF la sede del encuentro, que finalmente fue reconfirmada en San Pablo, en el mismo escenario donde debía disputarse originalmente. Y donde los funcionarios de la Anvisa (autoridad sanitaria) invadieron el campo de juego para llevarse a cinco futbolistas argentinos que jugaban en la Premier League y que, en teoría, no tenían el permiso para estar allí.

La preparación argentina: ¿a Medio Oriente?

El calendario internacional de la FIFA establece una ventana de partidos amistosos entre el 19 y el 27 de septiembre. Pueden organizarse hasta dos encuentros. Uno de esos lugares estaba destinado al encuentro postergado ante Brasil, previsto para el 22 de septiembre. Ahora, la AFA y sus socios comerciales tienen que cerrar uno o dos encuentros para esas fechas.