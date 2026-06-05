Brasil vs. Egipto, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 19.00 h en el estadio Huntington Bank Field, ubicado en Cleveland, Ohio.

El momento de los equipos

Brasil llega a este compromiso con el ánimo en alto tras su contundente victoria por 6-2 frente a Panamá. Por su parte, Egipto también atraviesa un buen presente tras haber superado por la mínima diferencia, 1-0, a su par de Rusia en su presentación anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al choque con una racha positiva reciente. Brasil ha mostrado una faceta ofensiva destacada en su último encuentro, mientras que Egipto ha consolidado una estructura defensiva efectiva al mantener su valla invicta ante los rusos.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad fundamental para que ambos cuerpos técnicos ajusten piezas tácticas y evalúen el rendimiento de sus futbolistas en el inicio de la temporada 2025, buscando mantener la inercia ganadora con la que llegan a este escenario en Cleveland.