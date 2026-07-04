Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Brasil y Noruega correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026 se disputará este domingo 5 de julio a las 17.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso tras haber superado sus últimos desafíos con resultados positivos. Brasil arriba al duelo luego de vencer a Japón por 2-1, mientras que Noruega llega con el envión anímico de haber derrotado a Costa de Marfil por el mismo marcador, 2-1.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos equipos muestra una alta eficacia ofensiva, ya que tanto el conjunto sudamericano como el europeo lograron anotar dos goles en sus respectivas presentaciones previas. La paridad en sus marcadores anteriores sugiere un choque de fuerzas parejas en esta instancia del torneo.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la quinta fecha, ya que el resultado directo será determinante para consolidar sus posiciones y mejorar sus expectativas de clasificación dentro del certamen mundialista.