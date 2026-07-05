VIDEO. Brasil vs. Noruega: el penal atajado por Nyland que mantiene el empate en cero

Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey en un partido que por ahora se mantiene 0-0 gracias al penal atajado por el noruego Örjan Nyland.

El encuentro está muy parejo a tal punto que a los europeos le anularon un gol, minutos antes de lo que sucedió en su propia área, cuando tras una buena recuperación de Ryan y el pase que rompió líneas de Bruno Guimarães para Gabriel Martinelli, que giró en el área y le cedió la pelota a Matheus Cunha, que llegó un segundo antes que Kristoffer Ajer, quien le cometió infracción.

El juez del partido, el estadounidense Ismail Elfath, le dijo que se levante al delantero de Brasil, pero enseguida fue convocado por el VAR para corregir la decisión. Tras pocos segundos de revisión, regresó al campo de juego y anunció el penal para el equipo que dirige Ancelotti.

¿QUÉ PASÓ? Vinícius Jr había tomado la pelota para encargarse del penal pero a último momento le cedió el tiro a Bruno Guimaraes. ¡Luego Nyland atajó!



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El que se hizo cargo desde los doce pasos para el conjunto sudamericano fue Bruno Guimarães. El primero en tomar la pelota fue Vinicius Jr, pero de manera sorpresiva le cedió la pelota a su compañero. El futbolista que actúa en Newcastle abrió el pie, pero el remate le salió a media altura, fácil para el arquero noruego, que la despejó hacia el costado.

¡¡¡ENORME NYLAND!!! EL ARQUERO DE NORUEGA ADIVINÓ LAS INTENCIONES DE BRUNO GUIMARAES Y LE NEGÓ EL PRIMER GOL A BRASIL.



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Todo Noruega lo festejó como un gol e inmediatamente sus compañeros fueron a gritar y a abrazar al arquero que milita en Sevilla (España), Örjan Nyland, que de a poco se convierte en la figura del partido.

Además, Nyland se transformó en el primer portero en 40 años en detener un penal contra Brasil en un Mundial, sin contar la tanda de penales. La última vez que le atajaron un penal a la Verdeamarela fue en 1986 ante Francia, con un remate ejecutado por entonces por Zico.

En el historial futbolístico, Brasil nunca logró derrotar a Noruega en las cuatro veces que se enfrentaron en la historia y registra un saldo desfavorable de dos derrotas y dos empates ante los europeos. Está por verse lo que suceda el día de hoy.