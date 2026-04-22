Bayern es finalista de la Copa de Alemania y tiene en la mira el triplete

Bayern profundiza una temporada que ya se perfila como una de las más contundentes de su historia reciente. El triunfo por 2-0 ante Bayer Leverkusen como visitante le permitió avanzar a la final de la Copa de Alemania y sostener intacta la posibilidad de conquistar todos los títulos en juego. Además, mantiene su invicto de 18 partidos sin derrotas, que solo ha conocido dos en la presente temporada.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany resolvió la semifinal con autoridad. Harry Kane, máximo goleador del equipo con la extraterrestre marca de 52 goles en 44 partidos, abrió el marcador a los 22 minutos tras una asistencia de Jamal Musiala. El delantero inglés anotó al menos un gol en todas las fases de la DFB-Pokal y se mantiene como el que más goles metió en esta temporada.

El colombiano Luis Díaz sentenció el encuentro en tiempo agregado, en una secuencia que reflejó la superioridad del equipo bávaro a lo largo de la noche en el BayArena. Para los locales fue titular y completó los 90 minutos Exequiel Palacios, mientras que Ezequiel Fernández estuvo en el banco.

La victoria de Bayern

El desarrollo confirmó una tendencia. Bayern dominó desde el inicio, impuso presión alta y controló el ritmo ante un rival que encontró escasas respuestas. Medios alemanes como T-online remarcaron ese dominio sostenido y la diferencia en la propuesta, mientras que Bild destacó el impulso del equipo hacia un posible triplete, en una temporada que lo encuentra “imparable”.

El respaldo de su público también acompañó el momento. “¡FC Bayern, nos vamos a Berlín!”, cantaron los hinchas antes de la media hora de juego, en una escena que anticipó el desenlace de la serie y el regreso a una final que el club no disputaba desde que logró el sextete 2020.

Más allá del resultado puntual, el contexto amplifica la dimensión del presente. Los bávaros ya aseguraron la Bundesliga con cuatro fechas de anticipación y se encuentran en semifinales de la Champions League, donde enfrentarán al último campeón, Paris Saint-Germain. En paralelo, acumula cifras que explican su dominio: apenas dos derrotas en toda la temporada (2-1 ante Augsburgo de local y 3-1 ante Arsenal de visitante) y una producción goleadora récord, con 163 goles anotados en 48 partidos, 109 solo en el torneo local.

Vincent Kompany, el hombre con looks juveniles que orquestó una máquina alemana INA FASSBENDER - AFP

En ese escenario, la figura de Kompany se consolida como eje del proyecto. El entrenador belga de 40 años, quien suele utilizar looks llamativos —cuasi juveniles— al momento de dirigir, con pantalones holgados y sueltos, gorras o buzos llamativos con capucha, llegó en 2024 y logró construir un equipo equilibrado. Con rotación efectiva entre todas sus figuras y jóvenes de la cantera, además de una mentalidad competitiva constante.

Tras el partido, mantuvo su línea discursiva, centrada en el presente inmediato. “La final aún está lejos, porque el enfoque está en el próximo partido. Pero para el club es un gran regalo volver a Berlín”, expresó.

Kompany también dejó en claro el desafío que implica sostener el rendimiento. “Esto es lo más difícil en el fútbol, porque no se puede disfrutar realmente del éxito. Siempre estás pensando en lo que viene”, señaló. Y agregó una definición que sintetiza el momento del equipo: “Estamos disfrutando de este período, porque se trata de títulos y somos competidores en todas las competiciones”.

Kompany quiere repetir el récord de seis títulos en la misma temporada INA FASSBENDER - AFP

El director técnico evitó proyectar más allá de lo inmediato, incluso frente al cruce con PSG. “Somos conscientes de la magnitud de ese partido, pero antes hay otro compromiso importante”, afirmó, en referencia al calendario que no da respiro y los ve compitiendo nuevamente el sábado ante Mainz de visitante, seguramente con una rotación importante de cara al duelo de Champions.

La estructura del plantel también aparece como un factor determinante. Incorporaciones de peso como Luis Díaz, que se integraron con rapidez, mientras que referentes como Manuel Neuer mantienen un rol clave, tanto dentro como fuera del campo. El propio Kompany destacó la influencia del arquero de 40 años: “Es importante no solo por su rendimiento, sino también por su liderazgo”.

El reconocimiento hacia su trabajo trasciende Alemania. Su entrenador durante su etapa en Manchester City, Pep Guardiola, lo señaló como un posible sucesor en el futuro y destacó su evolución como entrenador: “Tarde o temprano, si decide volver a Inglaterra, el Manchester City estará en su corazón”.

La dupla goleadora que le dio el pase a la final: Luis Díaz y Harry Kane INA FASSBENDER - AFP

En contraste con este presente, el equipo recibió una noticia adversa en la previa: Serge Gnabry sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de competencia por un período prolongado y sin Mundial, una baja que, por ahora, no altera el funcionamiento colectivo.

Bayern disputará la final de la Copa de Alemania el 23 de mayo en Berlín ante Stuttgart o Freiburg. Será una nueva oportunidad para acercarse a un objetivo mayor: repetir el triplete conseguido en 2013 y 2020 por Jupp Heynckes y Hansi Flick, un logro reservado a momentos excepcionales en la historia del club.

Con resultados, cifras y un funcionamiento sostenido, el equipo bávaro transita un tramo decisivo con una ambición clara. La temporada todavía no terminó, pero el mensaje ya está instalado: Bayern Munich no solo gana, también construye una campaña que aspira a quedar entre las más recordadas. Y, quizás, repetir la hazaña de 2020. Como dijo el propio entrenador hace solo unos días, tras ganar el título de liga, mostrando su ambición y mesura: “La temporada aún no ha terminado. Todavía hay cosas por ganar”.