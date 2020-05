La imagen destacada del sábado: los jugadores de Borussia Dortmund le dedican la goleada a la tribuna vacía Fuente: AFP

16 de mayo de 2020 • 15:31

Consumada la goleada, los futbolistas de Borussia Dortmund se la dedicaron a la despoblada cabecera del Signal Iduna Park conocida como "El Muro Amarillo" por su capacidad para albergar 25.000 fanáticos. Volvió la Bundesliga y faltó el público en la competencia europea que tiene el mayor promedio de asistencia, una ausencia lamentada de manera unánime por los protagonistas de los seis partidos del día. Ya no hay que aventurarse en las profundidades de Internet que llevan a los torneos de Nicaragua y Bielorrusia para encontrar algo de fútbol en vivo, una de las tantas actividades confinadas en la cuarentena global que impuso la pandemia de coronavirus. La alemana, una de las cinco principales ligas europeas, le sacó las telarañas a la pelota después de una interrupción de 69 días. Detrás de la reaparición del fútbol está el músculo de un estado que en Europa se reveló como el de mejor logística sanitaria para afrontar la crisis.

Se desarrollaron seis partidos de la 26ª fecha, con resultados destacados, como el 4-0 de Borussia Dortmund a Schalke 04 en el clásico de la cuenca del Ruhr. Una goleada que le permite al conjunto amarillo ponerse a un punto del líder, Bayern Múnich, que este domingo visitará a Union Berlin. Pero ningún resultado será más importante que el que se conocerá en los próximos días sobre si hubo o no contagiados en esta prueba que hace las veces de laboratorio para saber si la industria del fútbol podrá reactivarse en otros centros importantes, como Inglaterra, España e Italia, luego de que Francia adoptara hace semanas la drástica decisión de dar por concluida la Ligue 1 y pasar todo el deporte para septiembre.

Boyata, defensor de Hertha Berlin, transgrede el protocolo al darle un beso a un compañero Fuente: Reuters

Toni Kroos, volante de Real Madrid, conoce el potencial de su país: "Si ellos no con capaces de finalizar la liga, ¿quién lo será? En España se tiene la impresión de que si no lo logran los alemanes, no lo logrará nadie".

Aun cuando se haya vuelto a jugar, el coronavirus despoja al fútbol de una de sus señas de identidad: la pasión. Hubo tribunas vacías, hasta 322 personas por partido (entre los planteles, asistentes, equipo de televisión, seguridad y personal del estadio), distancia social y contención en los festejos de los goles (no respetada por todos), suplentes con tapabocas y separados asiento de por medio, botellas de agua personalizadas, prohibición de salivar en el piso (algunos no cumplieron la restricción).

Eintracht-Borussia Moenchengladbach: la distancia social quedó de lado con las inevitables fricciones del juego Crédito: DPA

Alemania no necesitaba hacer populismo al mostrarse como pionera en el regreso del fútbol entre los países centrales de la Unión Europea. Una encuesta del Instituto Demoscópico Infratest dio por resultado que 56 por ciento de los consultados prefería que la Bundesliga no se reanudase, mientras un 31 por ciento estuvo en favor, un 12 se mostró desinteresado por el fútbol y un 1% no respondió.

La goleada de Borussia Dortmund a Schalke 04

El contexto aséptico y desangelado en el que se volvió a jugar es el precio que se debe pagar -a la espera de la "nueva normalidad"- para que los clubes completen la temporada sin tener que devolver los 300 millones de euros ya cobrados por los derechos de televisación por las nueve jornadas que restan. Sin esa bomba de oxígeno económico, más de una entidad ponía en riesgo sus cuentas. Y la TV sacó réditos en materia de rating con una audiencia ávida de fútbol en vivo y saturada de la repetición de encuentros históricos. En la Argentina, Borussia Dortmund-Schalke 04 tuvo un pico de dos puntos de rating y un promedio de 1,4, bastante por encima de las mediciones habituales.

Y en términos estrictamente futbolísticos, ¿cómo se puede medir lo disputado? Aquí un punteo con lo que dejó la jornada:

Salvo en el 0-0 entre Fortuna Düsseldorf y Paderborn, hubo goles en todos los cotejos. Un total de 16, lo que dio un promedio de 2,66 por encuentro. Uno de los primeros en marcar fue el noruego Erling Haaland, que con un toque cruzado de primera abrió el 4-0 de Dortmund. También participó en los otros tres. El delantero que en enero llegó procedente de Salzburgo suma 10 tantos en nueve partidos. Jugó 602 minutos (sólo cuatro encuentros completos), con un promedio de un gol cada 60 minutos. Más que suficiente para que sea pretendido por Real Madrid. El máximo anotador de la Bundesliga es Robert Lewandowski (Bayern Múnich), con 25 festejos en 23 encuentros (2042 minutos), a un promedio de uno cada 81 minutos.

