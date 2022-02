Buscando al 9 clásico: cruce de grandes en un fin de semana que tiene al gol entre ceja y ceja

Los clásicos suelen subir la adrenalina no sólo de los hinchas, sino también de los protagonistas. No se trata de una semana más. Y al margen de que los resultados influyen con mayor determinación en el futuro inmediato de los equipos, también suelen generar un punto de inflexión en los rendimientos de determinados jugadores. Todos quieren ganar y como al fútbol se gana con goles, quienes suelen cargar con la mayor responsabilidad del triunfo o la derrota son los centrodelanteros. Los que hacen goles imposibles y los que también pueden perderse goles increíbles. El fin de semana se verán las caras Julián Alvarez (River) y Enzo Copetti (Racing) –estarán frente a frente en el Monumental- y Darío Benedetto (Boca) y Leandro Fernández (Independiente) en Avellaneda.

Enzo Copetti, en un partido de Racing ante Sarmiento JAVIER GONZALEZ TOLEDO

Quizás se trate del puesto más ciclotímico, en el que los estados de ánimo y los detalles (que la pelota pegue en el palo y entre o… que salga) pueden resolver titularidades y el focal de los principales portales deportivos. Enzo Copetti experimentó eso en la victoria de la Academia ante Argentinos. Le tocó ingresar por la lesión del 9 titular (Javier Correa), y en las primeras chances la pelota se fue a la tribuna. Sin embargo, logró marcar el 3-0 con una gran definición (picando la pelota de emboquillada) ante Lanzilotta.

Copetti y el 3-0 a Argentinos

Enzo Copetti tendrá revancha justo ante un rival que lo había pretendido -hace un par de mercados de pases- y luego de haber perdido mucho terreno en Racing. No bien llegó, proveniente de Atlético de Rafaela, se había ganado rápido un lugar a fuerza de potencia y goles, pero luego fue quedando relegado en la consideración de los entrenadores. Tal fue así que en la antesala de la Navidad de 2021, había dicho en una charla con el youtuber Ezzequiel: “Si en enero llega una oferta, la analizo bien y me voy”. Esa frase generó sorpresa en los hinchas de Racing, pero Copetti se quedó y ahora tiene una chance inmejorable para volver a sentirse importante.

Julian Alvarez se tira a los pies de Arboleda presionando la salida de Newells. Juan Jose Garcia

Julián Álvarez es el 9 que vive un presente exitoso. No sólo por la cantidad de goles que está haciendo sino por la variedad de recursos que emplea para despistar a los defensores rivales. Viene de ser la gran figura de River en el título local que consiguió el Millonario a fines del año pasado, incluso de la vuelta olímpica que dio Boca en la Copa Libertadores 2007 con Juan Román Riquelme que un futbolista no era tan determinante en una consagración de un equipo argentino.

El tercero de Álvarez a Patronato

Álvarez, que había arrancado como un delantero por afuera, se reinventó como 9 tras la lesión de Braian Romero y hoy le ganó el puesto al ex Defensa y Justicia. Como en el actual River 2022 Gallardo prefiere (hasta el momento) incluir una mayor cantidad de volantes ofensivos en un esquema 4-1-4-1 , Alvarez aparece como el centroatacante titular y Romero espera su chance. El delantero de 22 años no se confundió con la millonaria venta al Manchester City en más de US$ 20.000.000. Con el hat-trick anotado ante Patronato, Álvarez superó a Ignacio Scocco y se transformó en el tercer futbolista con más goles en la era Gallardo: 39 en 98 partidos.

Boca vs Colon. Primer gol de Benedetto.13/02/22 LA NACION/Mauro Alfieri

Darío Benedetto se había ido de Boca para cumplir el sueño de jugar en Europa, pero regresó para recuperar lo que el Viejo Continente no le podía dar: el afecto de la gente, las ovaciones y el pedido de autógrafos a la salida de un entrenamiento. Con su llegada, Riquelme saldó la deuda de incorporar para su gestión política un 9 de jerarquía. El Pipa es uno de esos centrodelanteros completos, que pueden convertir goles desde todas las variables posibles y que también, si se tiran atrás, logran asistir a sus compañeros, como sucedió con Villa ante Aldosivi, en Mar del Plata.

Gol de Benedetto ante Colón, en su vuelta

Benedetto fue la aparición más importante como centrodelantero de Boca desde el retiro de Martín Palermo, y suma 46 goles en 79 partidos con la camiseta xeneize (con un promedio de 0,58 anotaciones por cotejo). Ganó tres títulos en la Ribera y tuvo un gran rendimiento en la Copa Libertadores 2018, incluso haciéndole dos goles a River en las finales, pero el festejo millonario opacó su nivel en la Bombonera y Madrid.

“Hay mucho material. Boca fue un club que siempre tuvo y tiene muy buenas Inferiores, muchos pibes que son cracks, que hay que enseñarles y que se tienen que hacer más maduros a medida que suban de categorías. Pero me llamó la atención que hoy la mayoría en el vestuario son pibes, y todos con condiciones muy buenas”, dijo Benedetto, quien en su primer partido anotó un gol ante Colón, en la Bombonera, y que tiene en el juvenil Luis Vázquez una competencia para motivarlo a no bajar la guardia.

Gol de Leandro Fernández a Racing

Leandro Fernández dijo cuando regresó en 2022 que sabía que iba a tener otro capítulo con la camiseta de Independiente. Seducido por Eduardo Domínguez, un entrenador con preferencia a jugar con un 9 con más juego que potencia o porte físico, hasta les pidió perdón a los hinchas por cómo se había ido en una carta que mostró al volver.

“Ganar el clásico haciendo varios goles, dar la vuelta en el Maracaná y muchos más. También hubo momentos duros: mis lesiones, algunos malos resultados y sé que nuestra despedida no fue la mejor. Si alguno se sintió decepcionado, les quiero pedir perdón. Siempre tuve la mejor intención y un enorme cariño y respeto por esta hermosa institución. Ahora, es momento de seguir haciendo historia juntos. Vuelvo a casa, vuelvo al Rey de Copas”, señaló Fernández, que todavía no pudo convertir pero que estuvo cerca porque tiene picardía, buena técnica y movimientos para ser desequilibrante.

Leandro Fernández en su última etapa en Independiente, en 2020 AFP

El delantero tuvo dos ciclos en el Rojo: entre 2016 y 2018, período en el cual ganó la Copa Sudamericana 2017 ante Flamengo en el Maracaná y en el primer semestre de 2020, había disputado 61 partidos (con 18 goles y 10 asistencias). Independiente necesita goles con urgencia y él es uno de los más capacitados para lograrlos.

Será un fin de semana de clásicos. Las sedes serán en Núñez y Avellaneda. Cuatro equipos con desafíos similares y que buscarán que sus 9 se levanten con el pie derecho. Los entrenadores y sus compañeros saben que, si ellos tienen un buen partido, van a estar más cerca de ganar.