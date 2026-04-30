Horario de River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana 2026

Esta semana se disputa la fecha 3 de la etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los seis clubes argentinos que participan de esta edición buscarán sumar puntos para, poco a poco, acomodarse en la parte alta de las tablas de posiciones de sus respectivas zonas. En ese contexto, River visita a Bragantino en el marco del Grupo H. El partido se juega este jueves a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Cicero de Souza Marques de Brasil, con transmisión de ESPN y Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario lidera la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos. En la primera fecha empató 1 a 1 como visitante con Blooming por los goles de Sebastián Driussi -R- y Antony Vásquez Arcila -B-. Luego, en su estreno como local, derrotó por la mínima diferencia a Carabobo gracias a otro tanto de Driussi, que recientemente se lesionó en el Superclásico y estará afuera por casi un mes por un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho.

River está invicto en lo que va del Apertura, por lo que buscará mantener la racha ante Bragantino Manuel Cortina

El DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet dejó fuertes declaraciones en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Aldosivi por 3 a 1 del pasado sábado, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, ante el reclamo por el bajo nivel de River. “Quiero resaltar el mensaje positivo: se nos presentan dificultades y las resolvemos. Esto es un proceso, me encantaría en 15 días ser un Dream Team. Sé a donde vamos pero también de donde venimos (...) Esto era Vietnam. Es un proceso lento. Yo no soy un genio. Demasiado rápido lo que nos está pasando de ganar tantos partidos. Lo estamos llevando bien”, comentó.

El conjunto brasileño, por su parte, se mantiene en el tercer puesto de la clasificación general del Grupo H con tres unidades al igual que Carabobo, pero los venezolanos están segundos por haber derrotado a Bragantino por 1 a 0 en la jornada inicial. Se clasificó a esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes por haber terminado en el décimo puesto del Brasileirão en 2025. El único argentino del plantel es José Herrera, que llegó a principios de este año proveniente de Fortaleza.

José Herrera es el único argentino de Bragantino; llegó este año desde Fortaleza @joseherrera.26

Bragantino vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.