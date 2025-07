Cambio de protocolo en la AFA: los árbitros comunicarán al público sus decisiones luego de las revisiones del VAR

El exárbitro Fernando Rapallini dio este mediodía una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza y detalló los lineamientos de lo que será su trabajo como gerente técnico arbitral. Adelantó que desde la “tercera o cuarta fecha” del torneo Clausura los árbitros comunicarán al público sus decisiones luego de las revisiones del VAR. “Lo vamos a hacer en todas las canchas del fútbol argentino: no podemos desde la fecha 1 por una cuestión técnica, que no tiene que ver con nosotros, sino con los clubes”.

Rapallini continuó y detalló otros ejes en los que intentará mejorar: cumplimiento de la zona de capitanes, el aumento del tiempo efectivo de juego durante los partidos (evitar que los futbolistas, sobre todo los arqueros, hagan tiempo) y la uniformidad de criterios a la hora de tomar decisiones: “Las jugadas que son blancas se definen como blancas y las negras, negras. En las grises, la idea es que el gris sea lo más finito posible”, apuntó.

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, durante el Media Day Arbitral en Ezeiza

En los hechos, Rapallini estará por debajo de Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, y se ocupará de todas las cuestiones técnicas. Las designaciones para los partidos, en tanto, seguirán bajo la órbita del director general. “No tenemos absolutamente nada que ver con eso, ni con los ascensos y descensos de categoría o las intencionalidades. Nosotros nos encargamos de darles las mismas herramientas a todos los árbitros para que puedan hacer su trabajo”, detalló. En este sentido, nombró a Facundo Tello y se ilusionó con una “muy buena noticia” para el arbitraje argentino: que sea el elegido para dirigir la final del Mundial de Clubes en los Estados Unidos.

Rapallini también anunció un “protocolo de balones múltiples”, que ya entró en vigencia en la final de la Supercopa Internacional que Vélez le ganó por 2-0 a Estudiantes de La Plata en la cancha de Independiente: “Desde ahora, los menores alcanzabalones no tienen la potestad de entregar balón al jugador. La idea es que los jugadores tomen el balón que tengan más cercano de un cono. Así, evitamos pérdidas de tiempo”, explicó el flamante gerente técnico del arbitraje argentino.

El arbitro argentino Fernando Rapallini dirigiendo el partido entre Marruecos y España por los octavos de final de la Copa del Mundo KARIM JAAFAR - AFP

Rapallini también anunció que crearán un perfil en la red social X para explicar los fallos arbitrales que sean relevantes o pedagógicos para la comunicad futbolera. Se mantendrá, además, la publicación periódica de los videos del VAR en el sitio oficial de la AFA en YouTube. “Vamos a bajar el nivel de ansiedad y de polémicas. Van a tener un veredicto de parte nuestra”, prometió Rapallini. Y agregó: “Vamos a publicar aquello que pueda generar un conflicto muy grande o lo que pueda ser pedagógico o educativo. No va a ser un delivery. Hay que ver qué es polémico para ustedes y qué es polémico para nosotros. Vamos en línea de lo que la FIFA quiere. Vamos para adelante con todo lo que haya que hacer para el desarrollo del fútbol”.

El exárbitro y ahora ejecutivo también anunció la creación de un “programa de jóvenes talentos”, que buscará rejuvenecer el plantel de árbitros en la Liga Profesional: pasar de los 34 años de promedio actuales a 30-31 en los próximos años. Ante la consulta de LA NACION sobre el plazo en el que podría darse, la respuesta fue que no había un tiempo específico.

En su exposición, Rapallini dio detalles de la cantidad de intervenciones del VAR en el último torneo Apertura CAPTURA

Hubo tiempo para la presentación de estadísticas del VAR en el torneo Apertura. En este sentido, Rapallini informó que hubo 90 intervenciones de la tecnología (32 de ellas factuales, es decir, jugadas que se resuelven con una imagen, como las líneas del offside, y 58 revisiones a pie de campo). De esas 90 jugadas, 39 fueron por goles, 40 por incidentes de área penal, 9 de tarjeta roja y 2 de confusión de identidad. En total, el VAR acertó en la mayoría de las veces: se equivocó al no intervenir en tres de ellas y dio una resolución errónea en dos. Conclusión: el VAR acertó en el 96,77% de los casos.

Rapallini también adelantó que habrá autocríticas por parte de los árbitros. Y que si alguno se equivoca será él desde su cargo como gerente quien lo admita. Puso como ejemplo el caso de Yael Falcón Pérez en River vs. Platense: “En ese partido no le fue bien. Salimos a decir que no había dirigido bien y eso no era exponerlo. Estaba expuesto con los errores que había cometido. Nos hacemos cargo de lo que hacemos adentro de la cancha. Es decir, lo que creemos que se hizo bien o mal. Cuando nos equivoquemos lo vamos a reconocer”, adelantó.

Fernando Rapallini, gerente técnico de árbitros, durante el Media Day arbitral de la AFA en el predio de Ezeiza

Al ser consultado por las limitaciones del VAR -depende de las imágenes que manda Torneos, y no usa ni la tecnología de línea de gol ni el trazado semiautomático de líneas para el offside-, Rapallini citó al ex técnico colombiano Francisco Maturana: “Me dan limones, hago limonada. Trabajamos con lo que tenemos. Quisiéramos tener VAR en Copa Argentina, goal-line technology, herramientas que faciliten nuestro trabajo. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos”. Sin embargo, no descartó que en un futuro la tecnología también se implemente en la Primera Nacional.

Ante la consulta por el exceso de tiempo que se toman los integrantes del VAR para resolver cada una de las revisiones a pie de campo, Rapallini fue tajante: “El VAR jamás tardó siete minutos. Si buscás, encontrás. La idea no es buscar, sino encontrar”, explicó. Y añadió: “Lo importante es descartar. Estamos bajando el tiempo de revisión: hace cuatro años que está. Hoy, el promedio de cada una de las revisiones es de 53 segundos. Y vamos camino a la optimización de ese tiempo”.

Rapallini también contó que recibió el llamado de Claudio “Chiqui” Tapia para su nuevo puesto mientras estaba formando a árbitros nuevos en Emiratos Árabes Unidos. “¿Por qué no lo hacemos acá?“, le sugirió el presidente de la AFA. Y el exárbitro regresó al país luego de colgar definitivamente el silbato. ”Mi expectativa es bajar el rango etario y humanizar el arbitraje. Hacemos un montón de cosas para que esto salga bien. Esto es tiempo y trabajo. Estamos trabajando fuertemente en un montón de áreas", recalcó. E hizo un reclamo ante los periodistas presentes en el edificio del Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral (CTDA) en el predio del a AFA en Ezeiza: “No le pidamos soluciones europeas al fútbol argentino. Somos una de las mejores del mundo, pero tenemos nuestras limitaciones”.