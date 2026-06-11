Canadá vs. Bosnia and Herzegovina, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Canadá recibe a Bosnia and Herzegovina en la jornada 1 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo este viernes 12 de junio a las 16.00 h en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto.
El momento de los equipos
El seleccionado de Canadá inicia su camino en el certamen mundialista con el apoyo de su público, buscando imponer condiciones desde el arranque de la competición. Por su parte, el representativo de Bosnia and Herzegovina afronta este primer compromiso con el objetivo de sumar puntos vitales que le permitan posicionarse de cara a la clasificación en el grupo.
Estadísticas relevantes
Ambos equipos se encuentran en la etapa de apertura del torneo, por lo que este duelo representa el primer antecedente oficial entre ambas selecciones en el marco de la presente edición del Mundial 2026.
Lo que está en juego
Al tratarse del debut en la competencia, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos países. Sumar tres puntos en la jornada inaugural es clave para ganar confianza y establecerse en la zona alta de la tabla de posiciones inicial.
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