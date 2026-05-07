La AFA pidió una amnistía para que Nicolás Otamendi juegue el debut en el Mundial: el antecedente favorable

La sanción, en su momento, quedó perdida entre el contexto y la poca trascendencia de aquel partido. Con el correr de los meses, sin embargo, se transformó en un tema central para Lionel Scaloni en el momento de perfilar el equipo que debutará el 16 de junio en el Mundial, frente a Argelia, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, de Kansas City, Estados Unidos.

El 9 de septiembre de 2025, en la derrota 1 a 0 frente a Ecuador por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, sin Lionel Messi y con varios suplentes en cancha, ocurrió una jugada que terminó condicionando el futuro inmediato del equipo: Nicolás Otamendi recibió una roja directa por cortar un avance de Enner Valencia, quien luego convirtió de penal el gol del triunfo para el conjunto de Sebastián Beccacece. Nueve meses después, la AFA presentó formalmente ante la FIFA una solicitud de amnistía con el objetivo de que el defensor pueda estar disponible desde el inicio del Mundial.

En un comunicado publicado este jueves, la AFA informó: “La Asociación del Fútbol Argentino, mediante su presidente Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión sufrida ante la selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL”.

El Bureau de la FIFA es una mesa ejecutiva reducida que toma decisiones rápidas o urgentes cuando no hay tiempo -o necesidad- de reunir a todos sus integrantes. Está integrado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, y los máximos dirigentes de las seis confederaciones continentales: Alejandro Domínguez (Conmebol), Aleksander Čeferin (UEFA), Victor Montagliani (Concacaf), Patrice Motsepe, Salman bin Ibrahim Al Khalifa y Lambert Maltock.

Otamendi, que recuperó la titularidad en la selección tras haber cedido terreno con Lisandro Martínez durante la Copa América 2024, pudo jugar sin inconvenientes los amistosos del equipo nacional después de la expulsión frente a Ecuador: fue suplente ante Venezuela, Angola y Mauritania y sumó minutos frente a Puerto Rico y Zambia. Sin embargo, Argentina no disputó ningún encuentro oficial desde aquella caída en Guayaquil, por lo que la suspensión continúa vigente. Incluso, el zaguero podría haber estado presente en la Finalissima frente a España, ya que la sanción aplica únicamente para competencias organizadas por la FIFA y el duelo entre el campeón de América y el de Europa es impulsado en conjunto por Conmebol y UEFA.

La infracción de Nicolás Otamendi sobre Enner Valencia que le costó la tarjeta roja en Guayaquil y hoy representa un dolor de cabeza para Scaloni de cara al Mundial. Franklin Jacome - Getty Images South America

En su apartado 10.2, el reglamento de la Copa del Mundo 2026 establece que “no se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar”, pero sí hace una excepción en los casos de expulsión: “Se trasladarán a la fase final las suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar”. Esa situación alcanzaría a Otamendi y también del ecuatoriano Moisés Caicedo, expulsado en el mismo encuentro ante Argentina.

El tema ya había sido conversado el pasado 30 de abril durante el 76° Congreso de la FIFA, realizado en Vancouver, donde la AFA estuvo representada por Claudio Tapia; Cristián Malaspina; presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la Casa Madre; Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y vocal suplente del Comité Ejecutivo; y Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA. Ahora, el pedido fue elevado a través de los canales formales.

Moisés Caicedo, de Ecuador, es el otro futbolista que arrastra una fecha de suspensión y que, por ahora, se perdería el debut de su selección en la Copa del Mundo. Dolores Ochoa - AP

Entre las 48 selecciones que participarán de la Copa del Mundo, solo Otamendi y Caicedo fueron expulsados en el último partido oficial de sus equipos. En el repechaje europeo también vio la roja Alessandro Bastoni, aunque Italia finalmente quedó eliminada frente a Bosnia.

Hay, además, una jurisprudencia reciente que aparece como referencia para el caso de Otamendi: es el caso de Cristiano Ronaldo, sancionado por un codazo sobre Dara O’Shea, de Irlanda, en el penúltimo partido de las eliminatorias europeas. Inicialmente, el portugués recibió tres jornadas de suspensión, por lo que iba a perderse los dos primeros encuentros de Portugal en el Mundial, frente a República del Congo y Uzbekistán.

El antecedente de Cristiano Ronaldo genera optimismo en la AFA: le habían impuesto tres fechas de suspensión y luego la FIFA se la redujo a una, con las otras dos “en suspenso”. Peter Morrison - AP

Trece días después, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le redujo el castigo: le dejó una sola fecha efectiva -que cumplió frente a Armenia- y las otras dos quedaron “en suspenso” durante un año. Si Ronaldo no reincide en una acción similar, la pena quedará archivada; de lo contrario, se activará automáticamente.

El escrito de la AFA no hace referencia al expediente de Gianluca Prestiani, quien este miércoles recibió un nuevo revés luego de que la FIFA decidiera extender a nivel global la sanción de seis fechas que le había impuesto la UEFA por presuntos insultos racistas contra Vinícius Júnior, en un partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Desde FIFA le confiaron a LA NACION que el pedido de la AFA ya fue recibido, aunque todavía no se tomó una decisión al respecto.

La presencia de Otamendi adquirió todavía más importancia para Scaloni a partir de la lesión de Cristian Romero, quien llegaría con lo justo al Mundial. En ese escenario, el defensor de 38 años podría ocupar el puesto de primer marcador central, acompañado por Lisandro Martínez.

En Ezeiza esperan una respuesta durante la próxima semana, cuando quedará exactamente un mes para el inicio de la Copa del Mundo.