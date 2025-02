Carlo Ancelotti, antes de Manchester City: crítica a los árbitros españoles, elogio a los europeos y las suspicacias del VAR

La conferencia de prensa de Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, en la previa del partido de este miércoles contra Manchester City por los playoffs de la Champions League, se transformó en una interpelación sobre la tarea de los árbitros. El DT italiano dijo estar “más tranquilo” con réferis europeos, en virtud de los supuestos perjuicios que sufrió su equipo en la liga de España. “Habla la estadística. Hay menos polémica y menos intervenciones del VAR, que interviene sólo cuando es necesario. En la Champions dirigen solo los mejores árbitros de cada país y la calidad es muy alta”, opinó el entrenador de los blancos, que en Inglaterra dieron vuelta un partido increíble y llegan a la revancha en el Santiago Bernabéu con ventaja.

“Partido entretenido, complicado, difícil. Estamos intentando prepararlo bien y recuperar jugadores. La idea es plantear el mismo partido, teniendo en cuenta toda la dificultad de este tipo de partidos. Una eliminatoria en la que nos jugamos todo en 90 minutos”, dijo Ancelotti sobre el encuentro ante los dirigidos por Pep Guardiola.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, en el partido de ida de los playoffs de la Champions League; este miércoles jugarán la revancha Darren Staples - AP

Consultado sobre el “1%” de chances del conjunto inglés -esa fue la probabilidad de éxito que esbozó el entrenador catalán-, el italiano respondió: “De verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido. Él piensa que tiene más igual que nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja, aprovecharla y plantear el mismo partido que en la ida, que salió bien”.

Y sobre esa ventaja de los suyos, Ancelotti opinó: “Esto es un tema psicológico, que tenemos en cuenta. Pasó muchas veces. Si decís que planteás el partido como 0-0 es una tontería, nadie te cree, porque el 2-3 no lo podés cambiar. Lo que podés cambiar es el planteamiento del partido, no hacer cálculos. Pero no podés olvidar que tienes una ventaja”.

Al DT de Real Madrid le consultaron si tenía dudas con el regreso del francés Aurelién Tchouameni a la mitad de la cancha -jugó los últimos partidos como defensor central-, y la vuelta de Antonio Rüdiger: “Yo no las tengo. ¿Vos? Esa es la duda que tenés vos, que he tenido yo, pero que se han disipado. Dame la posibilidad de dejarte en duda hasta mañana. Estoy bromeando... Rüdiger puede jugar desde el principio, Tchouameni puede jugar como pivote y Asencio puede jugar como central. Veremos cómo está Valverde, que salió tocado (lesionado, con molestias) contra Osasuna. Como lateral derecho también puede jugar Raúl”, respondió. Y aseguró, sobre los dos empates cosechados en los últimos partidos de la liga local que le permitieron a Barcelona igualar a Real Madrid con 51 puntos: “Han sido tres partidos exigentes. No hemos sacado solo un buen resultado, el equipo está trabajando bien. Esto nos da confianza y un espíritu positivo. Tenemos que seguir jugando bien, con calidad y destaco el sacrificio y el compromiso colectivo.

Ancelotti también habló del momento de Kylian Mbappé: “No veo nada nuevo. Está motivado, bien físicamente, lo muestra... Él maneja muy bien el estrés ante del partido, es muy tranquilo. Tiene buena gestión de su estrés. En este momento lo está haciendo muy bien”, respondió.

Ancelotti y los árbitros

Los periodistas le consultaron a Ancelotti por la actuación arbitral en Barcelona 1 vs. Rayo Vallecano 0. El DT tiró la pelota afuera, pero fue crítico con el momento de los réferis en España: “No hay nada que decir. Ya opiné de lo que está pasando, es algo bastante sorprendente. No tengo nada que añadir en este sentido. Lo que pasó contra Osasuna, contra el Atlético... Son tres partidos en los que fuimos perjudicados por algunas decisiones que todavía no entendemos”, sentenció el DT italiano.

La prensa insistió y le preguntó Ancelotti si el torneo español podría estar “adulterado”. El DT respondió: “Comento lo que veo y solo creo que en estos tres partidos han cometido errores bastante claros”. También dijo que espera que el inglés Jude Bellingham no sea sancionado y se refirió al VAR: “Pienso que el VAR ha quitado mucha o demasiada responsabilidad al árbitro. Es un sistema un poco peligroso. El VAR ha entrado para evitar errores flagrantes y obvios, no para intervenciones que son de fútbol. Muchas veces se busca por una imagen quitar toda la naturalidad del fútbol. Muchos pisotones como penales que son parte del juego. No sé cuántos están de acuerdo con estos penales... Es difícil entenderlo. Los árbitros se pueden equivocar, obviamente, pero que la decisión la tome el VAR es algo que no entiendo”.

LA NACION