Carlo Ancelotti se distanció del debate de Lionel Messi como el mejor de la historia: “No es tan justo decir eso”

escuchar

La obtención del Mundial de Qatar con la selección argentina fue todo un hito en la ilustre carrera de Lionel Messi. A fuerza de rendimientos memorables, con destellos de su mejor versión en cada partido, el capitán argentino se hizo con el único trofeo que faltaba en su palmarés y el que más anhelaba, dejando más que asentado su nombre entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. Los logros que ya había cosechado regularmente a lo largo de su carrera ya habían abierto ese debate, pero muchos críticos aún consideraban que necesitaba la Copa del Mundo para entrar definitivamente en el pelotón de leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona.

No obstante, ese es un debate en el que no todo el mundo está dispuesto a entrar de lleno. Alguien que está dispuesto a distanciarse de la discusión es Carlo Ancelotti, DT de Real Madrid, al que consultaron sobre el tema en su conferencia de prensa. El italiano evitó dar una respuesta definitiva: “Es difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todos lo reconocen. Su carrera sigue con un Mundial ganado, pero sinceramente no sé si es el mejor de la historia”.

"NO SÉ SI MESSI ES EL MEJOR DE LA HISTORIA", Carlo Ancelotti elogió al argentino, pero dejó esta declaración a la hora de hablar si es o no el mejor de todos los tiempos. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/KtnxW4vxya — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2022

El legendario entrenador procedió a justificar su postura: “Creo que no es tan justo decirlo, porque cada época ha tenido, tiene y tendrá jugadores muy, muy fuertes, muy importantes. Decir que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca”, explicó, luego haciendo hincapié en otros nombres que también pondría en consideración: “He disfrutado tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro [Karim Benzema] cada día entrenando, eso me ilusiona mucho. No he visto a Di Stéfano, pero sí a Maradona [a quien enfrentó en Mundiales y la Serie A], a Cruyff… no estoy seguro de decir que es el mejor de la historia”.

Al considerar el contexto más englobante de lo que representa Real Madrid se pueden comprender las reservas de Ancelotti a la hora de elogiar a Messi, un jugador que aún sigue intrínsecamente asociado al máximo rival del Merengue, Barcelona. El volante Isco se vio forzado a borrar tweets ponderando a la Pulga cuando firmó por la Casa Blanca en 2013. Por otra parte, el brasileño Endrick, de apenas 16 años, conoció las “consecuencias” de forma mucho más directa: catalogó al número 10 como “absurdo” tras la brillante acción que protagonizó contra Croacia en Qatar, pero recibió tantos ataques de hinchas madridistas que se vio forzado a borrar el mensaje.

El joven brasileño Endrick, recién comprado por Real Madrid, tuvo que borrar un tweet elogiando a Messi por presión de los hinchas del campeón español

Por fuera de aquella polémica, Ancelotti también respondió preguntas relacionadas más al día a día de su equipo en la conferencia, que sirvió como antesala del regreso del campeón defensor de la liga española contra Valladolid, el viernes. Un tema ineludible fue, justamente, Benzema, que causó polémica en las últimas semanas por las circunstancias de su exclusión por lesión de la selección francesa, finalista del Mundial. El italiano mantuvo su tono diplomático al referirse al delantero: “Con nosotros ha vuelto un jugador muy motivado y estamos convencidos de que en la segunda mitad de la temporada nos va a hacer mucho”, aseguró, añadiendo sobre su estado físico: “Volvió el día 10 de vacaciones y cuando regresó estaba bastante bien. Trabajó con el equipo y en los amistosos jugó media hora y 45 minutos. Creo que va a mostrar toda su calidad”.

"Tengo al Balón de Oro cada día entrenando, eso me ilusiona mucho", dijo Ancelotti, en referencia a Karim Benzema

Otra consulta que tuvo el cuatro veces campeón de la Champions League giró en torno a los rumores que lo vinculaban con la selección brasileña tras la salida de Tite, pero una vez más Ancelotti reafirmó su compromiso con sus actuales empleadores: “Si tienen interés, no me han llamado; pero si lo tienen, lo agradezco. Mi situación es clara: yo sigo aquí, no le voy a decir nunca al Madrid que esta aventura termina”. Y por último dio su opinión sobre la llegada de Endrick, que no se sumará al plantel hasta cumplir los 18 años: “Es un gran jugador, un gran talento. El club ha llegado a un acuerdo con la familia para 2024 y es una buena noticia”.

LA NACION