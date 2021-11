Carlos Tevez, a fondo: del “fuego sagrado” que ya no siente para jugar en Boca a su relación con Riquelme

Lejos de las canchas desde principios de junio, Carlos Tevez reapareció. No lo hizo en una cancha, pero sí en una entrevista en la que dejó muchos títulos. El ídolo de Boca, como él manifestó que se siente, dejó en claro cómo está en su presente: su poco deseo de seguir jugando al fútbol, su relación con Riquelme y su pensamiento sobre el episodio que se vivió el sábado luego de la derrota ante Gimnasia y también a lo mal que la pasó en sus últimos momentos como jugador debido a la salud de su padre.

Presente en el estudio del programa F12, de ESPN, Carlitos no tuvo problemas en hablar de un amplio abanico temático. Con respecto a su presente y futuro en las canchas, fue determinante en su respuesta: “No extraño jugar al fútbol, la estoy pasando bien con mi familia. Hace poco que dejé. Los domingos cuando rueda la pelota no sé si quiero estar ah”, comenzó.

A sus 37 años, Tevez no tiene definido su retiro y con respecto a eso aclaró que no pierde de vista de ninguna manera dónde puede estar su futuro inmediato: “Estoy viendo para que lado voy a arrancar, todavía no sé, disfruto del momento, uno se empieza a preparar y en el mientras tanto, me cuido. Si llega algo que me interese y me motive, seguiré. Pero vos tratás de buscar adentro tuyo ese fuego para jugar seis meses mas y no lo encuentro”.

Además, aclaró que Boca es el único equipo de Argentina donde jugará, pero de todos modos, le cerró la puerta: “Si hay un futuro es afuera, no voy a jugar en otro club que no sea Boca y al hincha le digo que no tengo más nada para darle al club, no tengo más ese fuego sagrado que se necesita para jugar en Boca”.

En sus últimos momentos como futbolista en Boca no la pasó bien. La salud de su padre que luego derivó en su fallecimiento, fue el principal motivo de su malestar: “Venía cargando con cosas personales y la fui llevando como un campeón y tener a tu viejo un año internado e ir a jugar un año con tu viejo internado sabiendo que no tenía chances, entonces yo en los entretiempos, esto lo vieron mis compañeros y mis entrenadores, me largaba a llorar; también antes de los partidos. A eso lo viví yo, mis compañeros y mi familia”, contó el futbolista.

Una de las consulta más esperadas fue sobre su relación con Riquelme y sobre eso, fue directo: “La relación con Román es buena, lo que todos saben, es buena”, pero también se expresó sobre la situación vivida en sábado en La Bombonera cuando el vicepresidente de Boca hizo bajar a los jugadores del micro para tener una reunión en el vestuario: “Es muy difícil ponerse a hablar de algo cuando no se sabe el trasfondo. No puedo hablar porque no estuve en la charla y no sé a qué se apunta con eso. Si es para alentarlos, está bien.”

Tevez y la final de Madrid

“Cuando pasó lo de Madrid, fueron pocos jugadores los que nos quisimos quedar, de ir por la revancha, porque queremos al club. Era fácil decir ‘yo me quiero ir’, muchos se fueron, pero muchos nos quedamos y valoro eso. Creo que Wanchope Abila y otros jugadores que dieron la cara, después de Madrid, no se tenían que ir de esta manera”.