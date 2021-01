Tevez habló de la salida de Pol Fernández: "No nos pudimos reponer" Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2021 • 13:57

El mundo Boca sufrió un duro golpe con la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Santos en Brasil. La ilusión del título continental se esfumó con una dura derrota por 3-0 en Brasil y la conquista de la Copa Diego Maradona fue una pequeña revancha en medio de la desazón. Ahora, mientras el equipo de Miguel Ángel Russo ya realiza la pretemporada para volver a la acción en febrero, el capitán Carlos Tevez realizó una fuerte autocrítica de lo que fue el cierre de la Copa.

"Después del partido con Inter nos juramos no jugar mas así porque no estábamos para ganar la Copa si teníamos un nivel tan bajo. Y con Santos jugamos peor. No hacia falta levantar la voz, putearse o agarrarse a las piñas en el vestuario. Sabíamos que algo se había roto en el grupo porque no nos podíamos mirar a la cara o no se hizo lo que se tenía que hacer. Teníamos que parcharlo para salir el domingo y ganar la Copa Maradona", comentó Tevez en TyC Sports. "Salimos al segundo tiempo confiados, sabemos que un gol siempre metemos a pesar de no jugar bien. El 2-0 de Santos, después de perder la pelota... nos dio un piñón. No nos pudimos levantar, personalmente me pasó eso".

Luego, hizo foco en la desilusión que sintió al no poder conquistar la Libertadores, título que le es esquivo al Xeneize desde 2007: "Me dolió muchísimo la eliminación como jugador y como hincha. A nosotros nos duele el doble, porque el hincha lo mira por la televisión, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer algo más para ganar. Por eso me siento responsable de no poder sacar lo mejor de mis compañeros. En semifinal y final tenés que tener algo más. No te alcanza con jugar bien. Me parece que ahí hay que aparecer, como en los momentos difíciles".

"Después del partido con Inter nos juramos no jugar más así. Y con Santos jugamos peor", dijo Tevez

Por otro lado, el Apache también opinó sobre la salida de Guillermo "Pol" Fernández. El mediocampista pasó de ser titular y pieza clave del equipo campeón de la Superliga 2019/2020 a no jugar entre noviembre y diciembre por decisión de la dirigencia y del cuerpo técnico cuando se conoció que no iba a renovar su préstamo de un año. Un tiro de elevación contra Juan Román Riquelme, quien encabeza el Consejo de Fútbol.

"Pol, para nosotros, era un jugador fundamental. Como futbolista y como persona. Dentro del grupo cayó muy bien, se unió muy rápido y se vio reflejado dentro de la cancha. El equipo, después de su partida, perdió muchísimo. Faltó dinámica en lo ofensivo y en lo defensivo, cubría todos los espacios y los tiempos. Nos cayó pesada su salida, no pudimos reemplazarlo. El equipo campeón era sólido y sabía a qué jugaba. En el segundo semestre nos costó muchísimo volver a eso para encontrar el equipo", dijo Tevez, y también explicó por qué el grupo se puso del lado del futbolista en el conflicto.

"Pol fue campeón con nosotros, soltarle la mano a un compañero faltando dos meses a que se termine el contrato no era justo. No podíamos seguir como si nada, al plantel le pareció justo hacerle las cosas más fácil y apoyarlo en todo momento. Después, el Consejo de Fútbol y Miguel (Russo) son los que toman las decisiones", declaró el capitán xeneize.

¿Qué opinó acerca de la función de Juan Román Riquelme, vicepresidente e integrante del Consejo? "Román está muy bien, acompañó en el tema de mi padre, se puso a disposición. Hablamos a veces en un partido difícil, antes o después. Nos felicita. Tenemos una relación buena. En detalles de juego mucho no entramos. Y si no estamos cara a cara, por mensaje es más difícil. Pero siempre me recuerda que tenemos que ganar la Copa Libertadores, pero que estemos tranquilos. Está en los momentos justos", agregó Carlitos.

"No veo razón para no seguir intentando. Hay Tevez para rato". Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

En las últimas horas circuló una foto suya con el expresidente Daniel Angelici en la playa en Pinamar y el capitán de Boca fue consultado acerca de si recibió algún comentario de la actual dirigencia. ¿Qué dijo Tevez? "No. Ellos no se meten en mi vida, y yo tampoco en la vida de ellos. No me dicen nada", y además explicó su relación con el Consejo de Fútbol: "No tengo demasiada charla con ellos, pero saben que si me necesitan les doy una mano. Y del equipo se encarga Miguel. A mí me interesa entrenar y jugar. Si tienen que hablar con algún jugador, no me meto. Estoy para sumar, no para sacar cosas que ya han pasado. Quiero disfrutar estos momentos, casi los últimos de mi carrera. La energía la pongo adentro de la cancha, los que están afuera son ellos. Yo no me meto en su trabajo".

Otras frases de Tevez

El título de la Copa Maradona. "La Copa Maradona vale mucho, todos la querían ganar. Después le sacan mérito, pero es así. River puso más titulares que nosotros en la Bombonera, lo mismo hicieron Lanús, Talleres y Banfield, por ejemplo. Y también fue emotivo ganar la primera Copa con el nombre de Diego. Pensé en los hinchas y también con él. Seguro se puso contento".

"La Copa Maradona vale mucho, todos la querían ganar. Después le sacan mérito, pero es así. River puso más titulares que nosotros en la Bombonera, lo mismo hicieron Lanús, Talleres y Banfield, por ejemplo. Y también fue emotivo ganar la primera Copa con el nombre de Diego. Pensé en los hinchas y también con él. Seguro se puso contento". Su continuidad en el club. "A mí me interesa jugar, todavía tengo un año. Entreno y hago lo que tenga que hacer. Yo estoy para sumar. Estando de esta manera, bien, puedo seguir jugando. Habrá otra Copa Libertadores, no veo razón para no seguir intentando. Hay Tevez para rato".

"A mí me interesa jugar, todavía tengo un año. Entreno y hago lo que tenga que hacer. Yo estoy para sumar. Estando de esta manera, bien, puedo seguir jugando. Habrá otra Copa Libertadores, no veo razón para no seguir intentando. Hay Tevez para rato". Las Libertadores perdidas. "La de 2016, con Independiente del Valle, fue la que más cerca estuvimos. Arrancamos ganando en Ecuador y en la Bombonera y no pudimos pasar. Fue la que más me dolió porque estaba convencido de que era nuestra por el equipo que teníamos. Se me hizo muy difícil digerir esa eliminación, fue un piñazo. Ahora me lo tomo con otra tranquilidad".

"La de 2016, con Independiente del Valle, fue la que más cerca estuvimos. Arrancamos ganando en Ecuador y en la Bombonera y no pudimos pasar. Fue la que más me dolió porque estaba convencido de que era nuestra por el equipo que teníamos. Se me hizo muy difícil digerir esa eliminación, fue un piñazo. Ahora me lo tomo con otra tranquilidad". La falta de títulos internacionales. "Ganar títulos argentinos no alcanza en Boca. Siempre falta algo más para lograr lo que el hincha quiere y tenemos que hacer algo distinto para ganar la Libertadores".

"Ganar títulos argentinos no alcanza en Boca. Siempre falta algo más para lograr lo que el hincha quiere y tenemos que hacer algo distinto para ganar la Libertadores". Su vínculo con Boca. "Quiero quedar en la historia del club. Soy el último gran ídolo de la era dorada. Lo que puedo dejar es el legado de cómo se juega en Boca. Si gano otra Libertadores voy a estar entre los más grandes".

"Quiero quedar en la historia del club. Soy el último gran ídolo de la era dorada. Lo que puedo dejar es el legado de cómo se juega en Boca. Si gano otra Libertadores voy a estar entre los más grandes". Su rol de líder. "Tenés que estar en los detalles. Cuando perdés debés saber a quien le tenés que gritar y a quien no. Antes te desepertaban a las piñas. Esta es otra generación".

"Tenés que estar en los detalles. Cuando perdés debés saber a quien le tenés que gritar y a quien no. Antes te desepertaban a las piñas. Esta es otra generación".







Conforme a los criterios de Más información